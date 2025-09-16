Opinió | XUT A PALS
Llegir bé
En una entrevista recent els expresidents de l’ANC Jordi Sánchez i Carme Forcadell coincidien a afirmar que un dels errors del 2017 fou «no haver sabut llegir prou bé la realitat del país». No s’hauria tingut prou en compte que una part molt important de la societat catalana veu la independència amb molt recel, tant per raons pragmàtiques com sobretot per pors infundades (però incentivades sense escrúpols per polítics i mitjans) i per una qüestió identitària perfectament respectable.
No crec que aquest fos l’error de càlcul fonamental. Qui coneix una mica el país -i els dirigents independentistes de fa 10 anys el coneixien- sap perfectament que aquí hi ha una part molt important de la població que es sent espanyola i que avantposa aquest sentiment a altres consideracions de tipus polític o econòmic. Que en la qüestió de la Independència el país estava dividit ho sabíem tots, el què preteníem era esbrinar si els partidaris de continuar a Espanya eren més o menys que els que volíem una república catalana. Per això calia un referèndum.
Però és que a més aquesta discrepància es produïa en un ambient de lògica tensió política però de pacífica i continuada convivència. A les escoles, als barris, als centres de treball, a les festes populars, arreu, partidaris i contraris a la independència compartien estones i activitats.
Que es van barallar familiars i amics? Sí, segur. Tampoc els és fàcil seure a taula junts a persones d’esquerres i de dretes actualment a molts llocs del món. Vivim temps de polarització, però aquí, fins a les porres de l’1 d’octubre, la violència era inexistent o anecdòtica, no ho oblidem.
El que en realitat no es va saber llegir prou bé fou el context internacional. El segle XX és el del nacionalisme i les independències, amb la creació de 130 nous estats sobretot en tres tongades: després de la Primera Guerra Mundial, amb la descolonització, i a conseqüència de la desaparició de l’URSS i Iugoslàvia.
En tot un quart de segle XXI, en canvi, els nous estats reconeguts són només cinc, tres dels quals venien de la darrera onada (Sèrbia, Montenegro i Kosovo), un altre fou una descolonització ajornada (Timor oriental) i el més recent conseqüència d’una duríssima guerra civil (el Sudan del Sud).
Mal que ens pesi, existeix un consens transversal entre els estats del món, els nous, els vells, els grans, els petits, les democràcies i les dictadures, a posar el cartell de no vacancy a la seu de Nacions Unides. Fins i tot el Regne Unit i el Canadà, abans respectuosos amb el dret d’autodeterminació, fan marxa enrere i no semblen disposats a permetre més referèndums al respecte. Vull dir amb això que no hi ha res a fer? Que estem condemnats a formar part del Reyno pels segles dels segles? No, evidentment. Res és etern.
La clau és saber llegir el temps i anticipar-se a aquests canvis. I si el segle XX era el segle dels estats nacionals, el XXI pot ser el del postnacionalisme i les estructures polítiques supranacionals que superaran els obsolets vells estats. I aquí, paradoxalment, és on la nació catalana té una nova oportunitat.
