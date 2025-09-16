Opinió | el mirador
Moral i política
Allò que coneixem com a moral va sorgir com a un conjunt de normes que regulaven la convivència dins de l’espècie humana, afavorien la cooperació i reduien els conflictes. La normes morals estaven Iligades amb la supervivència del grup i es transmetien oralment mitjançant mites, rituals ì costums. Amb el temps, les religions i la filosofia van sistematitzar les normes morals, atorgant-les fonaments ètics i metafisics. Avui la moral continua sent ur element fonamental de cohesió social, emmotllat per la història, l’empatia i la raó.
No hi ha cap societat que es pugui sostenir sense una geografia moral, sense un transfons de normes i disposicions emocionals bàsiques. De fet, ni tan sols el mercat, que el regne de l’egoisme, funcionaria si tots fóssim purament egoistes. EÏ mercat opera sobre un escenari normatiu i institucional que fa que els acords es compleixin, que les intercanvis s’acceptin coma legitims, que la propietat s’accepti, que algunes formes de competència es considerin inconvenients, etc.
Si com sembla evident, s’està constituint un nou tipus de capitalisme, un nou tipus d’economia, un nou tipus de societat i un nou tipus de vida personal, es difícil pensar que això no afecti, per a be o per a mal, a la qualitat de la democràcia. Alguna cosa tindrà a veure amb el tema l’evolució que han experimentat les societats occidentals, evolució que es caracteritza per ur acceleració dels canvis sense precedents, una acceleració que es, en molts aspectes, retrògrada. La tendència al progrés material que es visible en molts aspectes de la societat moderna, no ho es en absolut en l’aspecte moral i social. Es produeixen evolucions socials negatives que en conjunt reflecteixen l’afebliment dels lligams socials i dels valors comuns que mantenen la cohesió de les societats occidentals. Predomina un individualisme ferotge que hc fa tot més fragil i precari i genera múltiples amenaces: insolidaritat, violència, valors ètics postergats per l’ambició, l’egoisme i el consumisme...
Entre les consequències d’aquesta estat de coses es troba el fet que el progrés material i el progrés moral no mantinguin a la nostra societat cap mena de diàleg. La politica actual dels governs, mal definida, requereix la persecució ď’objectius concrets i a curt termini exigits per les necessitats de I anomenat mercat , oblidant que la complexitat del problemes i dels canvis necessaris exigeixen una estratègia a llarg termini.
Però això no pot durar. Encara que ara semblì una ingenuïtat dir-ho, es necessari afavorir tot allò que es saludable i no està corromput pels diners, posar-se al costat solejat de la vida, cercar !harmonia entre nosaltres i els altres. En aquest moment de la societat i de la crisi politica, la transformació de la realitat passa per restablir el vincle entre l’individu la comunitat que ‘egoisme del model economic imperant ha extingit pràcticament
Malgrat tot el futur no està escrit.Es troba a les nostres pròpies mans si no renunciem a entendre la vida com l’oportunitat de créixer personalment i col-lectivament i no ens resignem a ser comparses dels interessos de l’olgarquia econòmica.
