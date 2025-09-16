Opinió | directe
Turisme al Bages, qüestió pendent
Un jornada organitzada per Bages Turisme va debatre ahir sobre el present i el futur turístic de la comarca. Una cinquantena d’agents van dedicar el matí a pensar i repensar estratègies per consolidar el sector en un pilar econòmic del territori. No és el primer debat sobre la qüestió ni en serà l’últim. El desenvolupament turístic al Bages té un problema, exposat ahir de nou en la jornada: la manca d’unitat dels agents i d’un relat que vertebri la variada i rica oferta de la comarca. El Bages té molts atractius, des de Montserrat, que camina molt reeixidament en solitari, fins al Geoparc, el Camí Ignasià, Cardona i Sant Benet fins als diversos itineraris històrics de Manresa o la DO Pla de Bages. Amb tot, no hi ha un discurs unitari per vendre el conjunt al públic forà, com reconeix el mateix president de Bages Impuls, Nani Sala. El sector està convençut que la solució passa per unir esforços entre els agents privats i els públics per desencallar la qüestió i donar-li una forma sostenible en el temps i amb capacitat de creixement.
Calen més debats entre els diversos operadors i administracions, certament, però també és necessari posar fil a l’agulla i trobar un desllorigador que impulsi el territori en les seves capacitats turístiques. El somni turístic al Bages és recent i guanya volada animat pels recursos propis que poden esdevenir molt competitius al mercat i alhora per l’experiència d’altres territoris en una cursa imprescindible per diversificar l’economia local. Ara toca fer.
