Opinió | només és una idea
Adeu a l’home perfecte
No hi va haver dia que sortís per la tele que la meva mare no digués, bavejant: que guapo, i que ben despentinat! Per a la seva generació i la posterior, Robert Redford va ser, amb Paul Newman, el cànon de la bellesa masculina, i alguna cosa més. Redford era gairebé una garantia de bones pel·lícules. Va tenir la sort d’arribar a la maduresa en el moment en què el nou cinema nord-americà comença a tenir pressupostos importants i es configura una filmografia comercial de qualitat que té una gran acollida entre la facció més formada de la gran generació boomer.
Redford va ser un dels actors que més bé va saber aprofitar la tercera edat d’or de Hollywood i un dels que més va col·laborar a fer-la créixer durant els setantes i els primers vuitantes, els seus anys mès fèrtils. L’any 1972 és un moment prodigiós (també en música) i un punt i apart. És l’any d’«El Padrino», un canvi de rasant que coincideix amb dos dels millors treballs de Redford: «Jeremiah Johnson» i «El candidat», aquella sàtira extraordinària sobre un ecologista que accepta entrar en la cursa per la presidència només per aconseguir fer sentir les seves idees, però resulta que un ‘spin doctor’ brillant li munta una campanya guanyadora («McKay, the other way») i el paio arrasa. En la nit del recompte, quan sap que se’n va a la Casa Blanca, es gira cap al seu mànager i li diu allò: «I ara què fem?». Després venen «El cop», «Tal com érem», «Els tres dies del còndor», «Tots els homes del president» (atenció gerents de diari: la pel·lícula sobre el Washington Post i el Watergate que consagra el que la gent creu que ha de ser el periodisme) «Brubacker» i «Memòries d’Àfrica», on renta els cabells a Meryl Streep en una escena d’una encisadora potència eròtica. Aquí, ja s’hagués pogut morir. Però va continuar fent mèrits per esculpir la biografia de l’home perfecte.
Seria aquesta: bon jugador de beisbol, orfe de mare als 19 anys, cau en l’alcoholisme, ho supera, perd un fill de dos mesos de mort sobtada, esdevé un actor alhora popularíssim i respectadíssim, obté grans èxits amb pel·lícules que defineixen la seva generació, porta sense cap frivolitat la seva condició de símbol sexual, quan es decideix a dirigir guanya un Òscar a la primera i, ja de gran, esdevé un destacat activista progressista i ànima d’un gran festival que és l’oasi del cinema independent als Estats Units. I per arrodonir-ho, amb l’ajuda del tint per als cabells, conserva l’aire juvenil gairebé fins que mor, als 89. Ja posats, podia haver viscut per sempre. Hauria estat bé.
- Passa tota la nit perduda mentre passejava el gos i la troben sana a Castellnou
- La marca de cotxes xinesa BYD aterra al Bages
- Un desnonament que ens interpel·la a tots
- Rescaten dues persones d’un ensorrament en un habitatge a Sallent
- Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central el dimarts 16 de setembre
- Flors blanques per a la Maite Cots
- L’avançat creixement de bolets d'aquest any pronostica una bona temporada
- Tarda de rescats a la Catalunya central amb tres ferits a la muntanya