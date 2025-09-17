Opinió | BADANT
Dies Mundials
Arriba la tardor. Època en què se celebren dies Mundials relacionats amb la Salut Mental. El passat dia 10 de setembre era el Dia Mundial de la prevenció del Suïcidi i, el pròxim 10 d’octubre, el Dia Mundial de la Salut Mental, a Catalunya a la ciutat de Tàrrega, el dia 11. Aquestes celebracions tenen un efecte beneficiós pel que fa a la sensibilització de la població general envers un àmbit determinat, tinc dubtes en el seu impacte a mitjà i llarg termini. En un moment que l’atenció sanitària té, com a paradigma, l’atenció centrada en la persona, donar protagonisme i visibilitat a les persones ateses i als seus familiars els dona forces per lluitar.
Dubto quan es comencen a donar xifres de persones afectades, dubte que es pot fer extensiu a celebracions d’altres condicions patològiques. Asseveracions com un 15% de la població pateix o patirà... el que sigui; habitualment provoca pensar: quina sort que tinc si no tinc cap d’aquestes malalties. Una sensació compartida per diverses persones. No cal fer-hi gaire broma, però intentar posar números, a voltes inflats, crec que no és una bona ni efectiva informació, si no va acompanyada d’altres accions. I menys quan es pot provocar pena, des de la pena no s’acompanya a les persones. L’empatia sí que és necessària. Encara que, avui en dia, s’ha posat de moda en la terminologia general el terme anglosaxó «compassion», tenir empatia i pietat pels que pateixen, de fet la traducció literal fora: patir junts, implica la voluntat d’ajudar.
En aquest ball de xifres, voldria comentar un titular aparegut fa unes setmanes i relacionat amb la prevenció del suïcidi. En un mitjà estatal es va publicar el següent titular: «Uno de cada cinco adolescentes en España ha pensado en el suicidio» i acompanyat del subtitular: «Casi el 30% manifiesta que durante el último año se ha autolesionado» Ja hi tornem a ser, voler posar una alerta i passar-nos de frenada! Anem a pams i mirem l’estudi, una mostra de 1.000 adolescents entre 14 i 17 anys. En l’adolescència, encara que no se’n sigui conscient les persones som més vulnerables, els canvis físics, emocionals i socials són especialment fluctuants, val la pena pensar cadascú en com pensàvem i actuàvem en l’adolescència. Em pregunto, és representativa aquesta mostra del conjunt de la població adolescent? Sabem que darrere cada suïcidi consumat hi ha unes 25 temptatives de suïcidi. Dels pensaments envers el suïcidi a una ideació suïcida hi ha un bon tros.
Anem a fets, no notícies, positius; en el darrer informe de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), les accions empreses des de l’any 2000, en els diferents països, es constata una reducció dels suïcidis consumats del 35% en l’àmbit mundial. Aquesta positiva i gran caiguda no és homogènia en tots els països. En llocs com Catalunya, les dades de l’any 2023 són de 9,1 morts per 100.000 habitants, una caiguda d’un 2% respecte a l’any anterior. Segons l’OMS la dada mundial és de 8,9/100.000 habitants (any 2021) Baixar més costa.
