Opinió | Jaume Esquius
Edatisme financer
Una familiar va patir la desgràcia de la mort del seu marit. Té 85 anys. No us podeu imaginar el calvari que ha suposat per la vídua la burocràcia relacionada amb la defunció. Em vull centrar en les entitats bancàries. Quan s’assabenten que s’ha mort un dels titulars del compte corrent el bloquegen. Ho fan per raons de seguretat, però la realitat és que durant un mes no ha pogut disposar dels seus diners. O que potser no són seus? Un dels familiars advocat es va posar a treballar immediatament amb les entitats bancàries. Si ho hagués hagut de fer la vídua li hauria estat molt complicat; els passos a fer són obstacles difícils de superar per una persona gran i més amb els protocols de funcionament de les entitats: demanar cita, haver-te d’esperar, malgrat tenir cita més d’una 1 h, respondre un interrogatori exigint la documentació, haver d’aguantar que et demanin de mantenir els productes bancaris contractats, p. ex. un pla de jubilació, amb 80 anys? Haver de tornar a fer cua de més d’1 h perquè el dia en el qual la targeta havia de funcionar no funciona; haver-ho de fer 2 vegades més fins que s’adonen d’un error en l’adreça d’on vius quan fa 9 anys que vas informar del canvi i sempre has rebut les cartes… I tot envoltat de les limitacions en l’àmbit digital. Un seguit de despropòsits humiliants que has de viure amb la inquietud de no poder disposar dels teus diners lliurement. Sembla que per les entitats bancàries un avi de 85 anys amb una pensioneta no mereix el respecte d’un altre client, jove, amb uns ingressos més elevats i possible comprador de productes bancaris. La iaia no interessa. És un dels exemples més clars de l’edatisme que està implantat a la nostra societat, a les administracions i també en el sector financer.
