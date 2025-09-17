Opinió | Miquel Fortuny
Els Ecologistes «Happy Flowers» d’en Pep Centelles
Ramon Margalef, el savi i reconegut ecòleg català en l’àmbit mundial va dir que l’ecologia és a l’ecologisme el que la sociologia és al socialisme. Efectivament, el corrent ecologista és molt transversal i certament sovint, just per això, les relacions entre biòlegs (ecòlegs, micòlegs, botànics, zoòlegs) i ecologistes sovint grinyolen. La raó escau en lamentar la poca solidesa científica d’algunes de les afirmacions del col·lectiu ecologista per ser una doctrina política embolcallada per idees d’un col·lectiu molt ampli amb interessos diversos. Malgrat tot, soc biòleg i ecologista crític, com una gran majoria del col·lectiu, i rebo amb força desgrat i emprenyament l’acusació d’ecologistes happyflowers per part d’un enginyer tecno suficient (una posició tan criticable com la poca solidesa científica d’alguns ecologistes) i especialment com és el cas d’un personatge que per més crac que es cregui, critiqui a les xarxes socials com a ximpleries i mentides el discurs científic d’un ecòleg del CSIC mundialment reconegut com és Fernando Valladares (en tinc el document) i s’atreveixi a qüestionar tot i la solidesa científica de les seves afirmacions el seu posicionament ecologista suportat en coneixement científic i mai en tecnofantasia. En absolut un científic ecologista happyflowers, ni per descomptat nimby. Pep Centelles menys ego, més autocrítica, i més coneixement abans de criticar a qui, i el que no coneixes. El teu lema per a la vida és intenta entendre els altres, cert? Doncs intenta ser simpàtic i som-hi.
