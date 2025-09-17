Opinió | a tempo
«Si la llengua falla, fallarà tot»
Va venir i ens va posar deures. I tots els que érem allà ens els vam ben apuntar per no decebre’l, i sobretot, per no decebre’ns. Perquè ens va inspirar i ens va animar. Estem en emergència lingüística i els que ens estimem el català, hi patim. Redreçar el panorama no és ni serà gens fàcil. Hem arribat tan avall que no sé pas si hi som a temps. Vull pensar que sí, però reconec que cada dia de cada dia, quan soc a l’institut, em cau l’ànima als peus. Perquè- com he dit i he escrit mantes vegades- el català brilla per la seva absència. Quan algú encara parla de les bondats de la immersió automàticament em poso les mans al cap. Immersió? Ni hi és ni hi ha estat ni hi serà. Deixem-ho córrer, de debò. No sé per què tantes llàgrimes per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, si els responsables principals de l’estat actual del català som nosaltres. No ens calen lleis, ens cal lleialtat, i perdonin l’autocita perquè és el títol d’un article que vaig signar temps enrere. I des de llavors que el català no ha fet més que anar pel pedregar. De fet, va ser el meu desànim que em va empènyer a anar a la conferència del president Torra que tan encertadament va organitzar la Plataforma per la Llengua. Mil gràcies! «Si la llengua falla, fallarà tot» és una cita del mestre Pompeu Fabra de qui en Quim Torra se’n declara ferm admirador. I és amb aquestes paraules que el president Torra volta per tot el país encomanant-nos ànims i entusiasme en la defensa de la nostra parla. Va començar dient que «intentaria que fos una tarda útil». I ho va ser. Anem per feina! Llibreta i llapis i apunteu: 1. Aprofitar un moment distès de qualsevol conversa per treure el tema de la unitat de la llengua. Allà on s’ataca la llengua ens ataquen a tots. Sigui a Alacant sigui a Mallorca. Volem una llengua viva arreu i com més sumem, més fàcil ho tenim per sortint-se’n. 2. Fer-nos Voluntari per la llengua. Posar catifa vermella a qualsevol persona que vulgui aprendre català. Compartir el nostre temps i la nostra llengua és un regal impagable. 3. Mantinc el català. Sentir-nos incòmodes per parlar la nostra llengua al nostre país! És que és gros, eh? Segons els experts, només ens calen 21 dies per modificar un costum. Posem-hi consciència i comptem-los! 21 dies passen de seguida! 4. Tenir cura amb la parla. Evitem tant com puguem barbarismes i castellanismes i usem expressions genuïnes. 5. Fer una taula pel català en tots els municipis del país. A Manresa ja la tenim! Bravo! 6. Comprar llibres i revistes en català. Vaig veure molts assistents a la conferència apuntant amb ganes els deures del president. Objectiu complert: tarda útil i ben aprofitada. Bona conferència amb un bon final. El president, al·ludint al títol, i parafrasejant al mestre Fabra, ens va recalcar que «si jo fallo, fallarà la llengua, i fallarà tot». No fallem, si us plau! No ens fallem!
