Opinió | tribuna
L’edifici de La Parada
És prou conegut que Ampans és una organització que té per visió la prestació de serveis i suports a les persones amb discapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat, i que es distingeix per l’excel·lència i el valor que aporta a la societat; amb l’amabilitat, el compromís, la professionalitat, la qualitat, el respecte i la responsabilitat, com a guia de tota la seva acció.
La Parada és un projecte que neix per donar resposta a una necessitat urgent de més de 300 places de llar i residència al Bages, i 3.800 places a Catalunya. Aquests darrers anys Ampans ha impulsat 150 noves places, 60 de les quals es faran realitat en aquest nou equipament.
La Parada dona resposta per a 48 places de llar-residència per a persones amb discapacitat i envelliment, i 12 habitatges amb suport per a persones amb més autonomia, que podran viure de manera independent però amb l’acompanyament necessari en el seu dia a dia.
I també dona resposta en el tema de la formació, amb un centenar de places i aules especialitzades en atenció directa i restauració. Així, joves i persones adultes podran aprendre oficis, guanyar confiança i preparar-se per construir el seu futur professional. El projecte també inclou un nou restaurant per a la ciutat, amb la voluntat de crear noves oportunitats laborals.
Arquitectònicament, aquest nou edifici, construït en un terreny cedit per l’Ajuntament de Manresa amb una concessió a llarg termini, disposa de 5.130 m² construïts i s’ha projectat amb un pressupost d’11 milions i mig d’euros.
Pel que fa al disseny d’interiors i exteriors, des d’Ampans s’ha apostat per un model modern i integrador, que en l’edifici i en l’entorn uneix funcionalitat, paisatge i natura, amb l’objectiu d’oferir la màxima qualitat i dignitat que qualsevol persona es mereix, amb independència de les seves capacitats.
Les novetats que incorpora aquest projecte són rellevants, i s’han desenvolupat dins dels estàndards habituals en construcció i manteniment d’edificis d’ús social, amb la implicació de professionals especialitzats i amb el consens del Patronat de la Fundació Ampans i l’Ajuntament de Manresa. La Parada és, doncs, un projecte referent: per la seva dimensió social, pel seu impacte comunitari i per situar la inclusió i la dignitat al centre de la vida de la ciutat.
Sempre he fet meus els principis del «tractat d’arquitectura» de Vitruvi, arquitecte romà del segle I a C. que pregonen: la bellesa, fermesa i utilitat. I, al meu entendre, ben segur que aquest edifici fa una aposta agosarada per assolir-los.
