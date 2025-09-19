Opinió | LA SOBRETAULA
Aliança Catalana o el cavall de Troia
Durant l’ofrena floral de la Diada a Manresa, el públic va xiular la delegació d’Aliança Catalana (AC) però no les dels dos centres islàmics de la ciutat. Aquest fet és significatiu si el contextualitzem dins del debat, ja obert finalment, sobre la immigració a Catalunya i l’impacte que té en la majoria de les ciutats grans i mitjanes on s’està produint un canvi demogràfic evidentíssim. No només per la molt majoritària comunitat magribina (amb una alta taxa de natalitat) sinó també amb la de llatinoamericans que han arribat massivament, sobretot els darrers anys. D’Àfrica i d’Amèrica, de més al nord o més al sud, però la realitat és que la Catalunya demogràficament decadent, que explicava Josep A. Vandellòs el 1935, segueix igual. És un fet inexorable: els catalans no tenim prou fills i necessitem nous catalans. Per això és necessari que afrontem el repte demogràfic sense manies perquè afecta la nostra identitat, economia, prestacions socials i serveis públics; i perquè no estem en condicions de poder afrontar aquest xoc amb les mesures convenients. Per això, Junts ha demanat la transferència de les competències en immigració per poder regular el flux migratori. Hi ha, però, un fenomen distorsionador en el procés de gestió i d’integració dels forasters que pot fer perillar aquesta feina tan delicada. Em refereixo a la islamofòbia que emana i predica AC. No sé si aquest partit és nacionalpopulista, d’extrema dreta, conservador, o a quina banda cau, però en el que s’està convertint és en un cavall de Troia de l’espanyolisme. Mai el nacionalisme català i el separatisme no havien fet cap concessió a la xenofòbia ni a discursos demagògics com el que ara està escampant la líder d’AC. Aquest posicionament ens porta cap a una Catalunya multicultural i segregada, amb comunitats impermeables i receloses les unes de les altres. Això comportaria la pèrdua definitiva de la capacitat d’integració del nouvingut (i del ja nascut aquí), perquè la demografia és tossuda i el compartiment més petit de tots serà l’autòcton, el que ‘només’ parla i se sent català. No es pot ignorar la diversitat d’identitats i la complexitat de gestionar-la; perquè haurà de ser possible fer compatible ser musulmà i nacionalment català i independentista. Anar contra l’Islam per sistema només generarà actituds intolerants que poden provocar, de rebot, el rebuig al fet català i el distanciament dels nouvinguts (en creixement inevitable) dels ‘autòctons’ (en regressió imparable). Els joves catalans de pares magribins (fins i tot els que ja no van a la mesquita) acabaran associant la catalanitat a l’odi als seus pares. I, per tant, poden veure l’espanyolitat com a antídot. És cert que, a la banda contrària, ens apareix l’alternativa a una Catalunya permeable a la dilució i a la minimització de la catalanitat, que porta a una societat desarrelada i sense cap referent autòcton. És la Catalunya acomplexada que, per aconseguir la integració dels immigrants, canvia la «Nit de Reis» per la «Nit dels Astres» o felicita les «Festes d’Hivern». Així no s’integra, es desintegra. Però hi ha una tercera via: la d’una Catalunya diversa, integradora i cohesionada en la catalanitat, amb identitats que puguin ser compatibles i compartides, on cadascú preservi les seves arrels, però on tothom tingui una sola cultura i llengua en comú que transcendeixi la personal. La d’una Catalunya catalana que sigui una pàtria de referència compartida per totes les identitats coexistents. Aquesta hauria de ser l’aspiració del nacionalisme català avui si no volem acabar essent una minoria absorta en la figura mítica de Guifré i en un país enyorat que ja no serà igual.
