El Bañeres de Sant Andreu de la Barca
El company i amic Jordi Bañeres Barril acaba de publicar un llibre molt interessant: «Sant Andreu de la Barca Desaparegut», per conèixer aquesta població del Baix Llobregat i saber-ne més d’aquesta comarca. Sant Andreu, només tenia 814 habitants l’any 1900, mentre que a l’any 1970 ja eren 4.870 i a l’any 2024 tenia 27.039 habitants. És un exemple de la crescuda i diversificació de molts dels municipis del Baix Llobregat i/o propers a Barcelona.
El llibre editat per Efadós editorial amb el suport del mateix Ajuntament de Sant Andreu conté una magnífica col·lecció de fotografies que són fruit d’una ingent tasca de recerca a diversos arxius catalans com: Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, Arxiu de la Ribera d’Ebre, Arxiu Municipal de Sant Andreu de la Barca, Arxiu Nacional de Catalunya, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya o Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya.
Per conèixer les vies d’accés a aquesta ciutat s’explica com eren les carreteres i l’arribada del tren, també hi ha un bon recull de les fotos i explicacions de les diverses institucions i entitats locals, dels diversos carrers i places on conta també moltes històries, com de la part forana del municipi o dels seus espais naturals.
Les fotos de les escoles i dels seus estudiants en diverses èpoques són molt útils per saber coses de l’educació, com de les diverses tradicions populars com: les caramelles, les sardanes o ... de les processons. Són molt interessants tant les fotografies com els textos dedicats a El Casino amb una acurada explicació de les activitats culturals que en aquells temps feien i encara avui en dia fan.
En Jordi ha fet una bona tasca de recerca i sobretot d’explicació del municipi de Sant Andreu de la Barca – on ara té la seva residència des de fa uns quants anys-, es nota que és llicenciat en sociologia i també en historiar per la Universitat de Barcelona, cosa que, evidentment, a mi personalment no em sorprèn gens, ja que el conec des que vàrem fer el batxillerat junts al Col·legi dels aleshores anomenats «Padres Jesuitas de Caspe» de Barcelona fa més de seixanta anys.
Recomano molt, doncs, llegir d’aquest llibre de Sant Andreu de la Barca per conèixer el passat d’aquesta ciutat, poder entendre, ara molt millor, el seu present i el futur cap on s’encamina. Moltes gràcies, Jordi per la feina feta i que en podem fruir llegint d’altres llibres teus molt aviat.
