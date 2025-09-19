Opinió | només és una idea
‘Iadres’: la IA et roba
Se suposa que el primer diari a publicar a internet el seu contingut de paper va ser el Chicago Tribune, el 1992, quan al món només hi havia un milió d’ordinadors que hi podien navegar. El 1994 vaig fer un curs a la UPF sobre les interioritats de la World Wide Web i vaig quedar parat de veure la quantitat de contingut periodístic que ja hi havia, gratis i gairebé clandestinament. La majoria d’empreses editores van fer el pas perquè ho aconsellaven els gurus a qui ningú no s’atreveix a rebatre i pel poder magnètic de les coses que reben l’etiqueta sagrada d’«això és el futur». Va ser un moviment poc calculat, però el contagi és un mecanisme poderós i no fer-ho semblava encara més temerari que fer-ho. Regió7 va ser dels primers: va llançar l’edició digital el gener del 1996, abans que molts altres, inclòs The New York Times. Ho va fer amb prudència, abocant-hi només una part del contingut, per si un cas. Faltaven 11 anys per a l’iPhone.
Ningú no sabia què passaria, i tot el que va passar va ser sorprenent. El 1995, l’aparició dels buscadors Yahoo! i Netscape va donar una empenta molt decisiva a la popularització de la xarxa i va obrir la porta a la creació dels anomenats agregadors, que feien una tria de continguts del diaris i els oferien pel seu compte. Bàsicament, robaven. Google va aparèixer el 1998 i va excel·lir en aquesta tasca de depredació, que va ser una de les palanques amb la qual va esdevenir un monstre megamilionari que ha acabat acaparant les cerques i la gestió de la publicitat a la major part del món.
L’algoritme de Google és l’àrbitre del trànsit a internet, però ha començat el compte enrere. La IA tipus Chat GPT és molt més eficient responent a recerques, i cada dia són milers els que abandonen Google per posar-se a les seves esbiaixades, imprevisibles i inventives mans. On Google et dona documentació per consultar, la IA et dona respostes netes i polides. No hi ha color. La seqüència Google-Patrocinats- Wikipedia-Diaris-Altres està tocada de mort. Milions d’empreses assessorades per autoproclamats googòlegs han apostat la seva vida a plaure a Google, i ara Google inicia un camí que podria convertir-lo en un nou Netscape. Tot acaba sent un Netscape, i Google no té perquè ser l’excepció. Ara toca IA. I aquest cop, la depredació ja no afecta sobretot als diaris, sinó a tot, i sense que es noti. Si Google pilla la teva tesi doctoral, el teu article o el teu treball d’institut, fa pasta gràcies a tu però, com a mínim, consta que és teu. La IA fa el mateix, però no ho sabràs mai. Ni tu, ni ningú. Et roba, i en secret.
- L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
- La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- A restauració el gegant del Brut de Torà després que un espectador el fes caure en tibar-lo del braç
- Tous canvia de conseller delegat
- Els Bombers confinen els veïns d'un bloc de Manresa per una forta olor a gas
- Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
- Mayra Tait, coordinadora del Gimbe: 'L'entrenament de força té més beneficis en les dones per una qüestió hormonal