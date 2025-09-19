Opinió | DES DEL MEU COSTAT DEL PRISMA
Quo Vadis Partit Popular
On vas PP? Des que la dreta espanyola va decidir per les municipals i autonòmiques pactar amb la dreta autoritària va lligar el seu destí amb ella. En bastants llocs els acords s’han desfet, però el mal ja estava fet. L’acord els va servir per guanyar molt poder territorial però a quin preu? Com a mínim queden del tot inhabilitats per arribar a acords amb els nacionalistes perifèrics, fet que els lliga tant sí com no a Vox per molt temps.
La dreta autoritària, com arreu del món occidental va creixent i el Partit Popular en lloc de taponar la via d’aigua la fa més grossa. Diuen certs demoscòpics que el PP ha donat un milió de vots a Vox en els últims mesos, desconec si aquesta és la xifra, però el traspàs sembla evident. Quan fas servir els mateixos arguments de Vox, quan tensiones la vida política com Vox, quan insultes com Vox és que t’has tornat com Vox, o almenys així es percep per la societat.
En el moment en què el PP va descavalcar Casado, per fer públiques les corrupteles del germà de la presidenta de Madrid, la dreta va quedar en mans d’Isabel Diaz Ayuso, i el president que van posar Alberto Núñez Feijóo sempre l’ha d’estat mirant de reüll no sigui el cas que ell sigui el pròxim en desaparèixer.
Feijóo s’ha convertit en una còpia dolenta d’Ayuso, atès que aquesta des de la talaia que li dona el poder a Madrid es pot permetre unes llibertats que un aspirant a president del govern no pot. Feijóo calca la política d’Ayuso, però no és el mateix estar al govern que a l’oposició.
La presidenta de Madrid ha aconseguit anar molt més enllà dels que viuen del BOE, ha estat capaç d’apropar al món lliberal a ciutadans amb rendes mitges-baixes.
L’operació en profunditat és fàcil d’explicar, però sense el poder no es pot dur a la pràctica. Abandones la sanitat, l’ensenyament i altres serveis públics fins que el mal funcionament fa que una part significativa de la societat porten els seus fills a la privada o es fan una assegurança de salut, a partir d’aquí ja tens gairebé una majoria que depèn de què donis subvencions a la privada elitista o a les assegurances privades.
Aquest és el gran canvi de Madrid, per això hi ha tanta mobilització perquè per l’altre costat aquells que necessiten els serveis públics els defensen aferrissadament i demanen que pari la seva davallada.
Com es pot entendre, això no es pot fer si no estàs al govern i tens els recursos per fer-ho, quan ets a l’oposició només et queda el maniqueisme de dir que tot allò que fa el govern és dolent i jo represento el bo, i aquest és l’argument de Vox.
Quan ho fas tan sovint, al final ho fas sense pensar. Això és el que els ha passat amb el genocidi de Gaza. Fins ben entrada aquesta setmana encara el justificaven, però de sobte s’ha adonat que aquest no és un tema menor i han hagut de donar un cop de timó. Ara es veuen obligats a justificar el seu canvi de postura fent servir els arguments que fins fa pocs dies en deia fàstics, això la societat ho percep i els resta tota credibilitat.
Si continuen així, no fora estrany que Vox els superi a les generals.
