Opinió | PEDRA SECA
La cantarella dels capellans
Els exercicis espirituals per la via digital són una alternativa
dura als clàssics dels jesuïtes a la Cova Manresa
Durant uns mesos a Berga hi havia un vicari que intentava reevangelitzar acudint a les tavernes. Era un personatge afable i espurnat a estones, d’aquells més populars entre agnòstics que entre creients tradicionalistes. I aquesta fou la seva transgressió. Combinat tot amb errors propis va rebre una dura penitència: perdre la plaça i ser expulsat del bisbat de Solsona.
El rector de la parròquia de la Mercè de Manresa, Gustavo Lombardo, és molt més grat per a aquesta mena de catòlics, els més radicals o fanàtics. Francesc Galindo, periodista d’aquest diari, ha explicat a les seves cròniques les activitats mediàtiques d’aquest prevere. Els seus vídeos són seguits per milers. Amb la seva dolça modulació, la típica forma de parlar de la majoria dels sacerdots i amb un lleuger accent argentí, apareix amb el seu aspecte polit parlant del 1.936, de tota mena de diables (fins i tot els del Correfoc), l’avortament i l’elecció de sexe. El ram de temes que l’obsessionen. A aquest home de déu sembla que el seu bisbe, el de Vic, no li mou la cadira rectoral com al mossèn Israel a Berga. Entre enregistraments de vídeos apocalíptics Lombardo va protagonitzar un bon escàndol amb denúncies d’agressions físiques a uns familiars d’alguna novícia resident a l’edifici parroquial de la plaça Valldaura.
A Sant Vicenç de Castellet fa uns anys el rector va acabar a la presó per casar a un mort. Abans s’havia dedicat a robar a algunes de les beates del poble. Durant tot el temps del seu «magisteri» cleptòman el seu cap episcopal va evitar posar-s’hi. Fins a aparèixer unes fotos d’aquest trampós amb barnús acompanyat d’uns joves. Justament el mateix pecat pel qual dos papes de Roma van sancionar al fundador de l’ordre a la qual pertany Lombardo: l’Institut del Verb Encarant. Es deia Carlos Miguel Buela. Sembla un nom de cantant de tangos, però el van sancionar per abusos sexuals de nois mentre el seu apòstol manresà abomina de l’homosexualitat i la posa al seu menú diabòlic.
Les seves diatribes i captació de joves, sobretot dones, sempre recauen en persones febles, de bona fe o amb problemes. Els hi aplica un allunyament del seu entorn i dels seus familiars. A partir d’aquí, ja tenim una secta destructiva en marxa al costat dels mítics «Sielu» o «el bar del Lloro», a on hi va haver la primera redacció d’aquest diari.
En moments dels seus sermons digitals glorifica el martiri com a opció personal o col·lectiva. Segur que li desagradarà saber que el vincula amb l’islam, una mena de competència en la fe. Algun dia també caldrà fixar-se en els missatges d’alguns imams deixats anar en àrab als baixos tornats en mesquites sobre els mateixos temes. Segur que coincideixen conceptualment amb els seus discursos «antiwoke», el nou nom del Satanàs de tots aquests.
