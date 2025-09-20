Opinió | EL MIRADOR
La derrota de Junts per Catalunya
La reducció del temps de treball forma part indestriable d’allò que anomenem estat del benestar. Ha estat gràcies a aquesta reducció que el conjunt de treballadors i treballadores hem guanyat temps per cuidar-nos i cuidar als altres, per la cultura, pel lleure, pel turisme, etc. A redós d’aquests guanys de benestar s’ha desenvolupat una potent indústria cultural i turística que crea llocs de treball i enriqueix la societat no només materialment, sinó també des de molts altres punts de vista.
En el llarg camí per aconseguir treballar menys per viure més, els treballadors i les seves organitzacions sindicals han trobat moltes resistències. Aquestes resistències es van tornar a visualitzar el passat dia 10 en el Congrés dels Diputats. De la mà del PP, Vox, UPN i Junts es va consumar un cop contra els anhels de la immensa majoria de la ciutadania bloquejant, mitjançant una esmena a la totalitat, la possibilitat de tramitat el projecte de llei de reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals.
El que va passar al Congrés em sembla un fet molt greu en termes democràtics: es va impedir que ni tan sols es pogués debatre un projecte que respon a una demanda social massiva. Dues terceres parts de la ciutadania s’han manifestat de forma reiterada en diverses enquestes a favor de reduir la jornada laboral. Més de 12 milions de persones treballadores han vist frustrades, de forma temporal, les seves legítimes aspiracions.
Em resulta especialment cridaner que Junts, que ha manifestat donar suport a la reducció del temps de treballar, s’hagi unit a la dreta i la ultradreta espanyoles per impedir que es tramiti i es debati una llei que la societat catalana demana de forma aclaparadora. Aquest doble discurs és un frau polític que té com a finalitat protegir a qui es beneficia de jornades interminables, d’hores extres no pagades i d’un mercat laboral precaritzat.
No és pas la primera vegada que la dreta catalana fa servir els seus vots a Madrid en contra dels drets dels treballadors. Ja ho fa fer l’any 2012 votant a favor de la reforma laboral que impulsava el Partit Popular i que, segons els seus arguments, era imprescindible per parar la sagnia de l’atur que en aquells moments existia. Els fets van demostrar que l’autèntic objectiu era mutilar el dret laboral i reduir de forma draconiana la capacitat de negociació dels treballadors.
Alguns mitjans de comunicacions afins a la dreta, han volgut veure en la votació del passat dia 10 una derrota del Govern espanyol i particularment de la seva vicepresidenta Yolanda Díaz. A mi em sembla, en canvi, que va suposar una derrota de Junts per Catalunya que va quedar retratat amb les seves vergonyes a l’aire.
La seva victòria parlamentària és una victòria pírrica. La batalla per reduir la jornada està guanyada en la societat. La ciutadania vol conciliar el seu temps, dignificar el treball i compassar la seva vida a la nova realitat productiva del segle XXI. Abans o després, la reducció de la jornada serà una conquesta legal perquè ja és una conquesta social. No hi haurà Miriams Nogueras ni Puigdemonts que ho impedeixin.
