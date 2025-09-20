Opinió | A FI DE BÉ
Més boletaires que bolets
Les perspectives de cara a la campanya boletaire d’enguany són bones, i això garanteix que durant els mesos vinents riuades de gent envairan els nostres boscos, amb tots els problemes que hi aniran associats: col·lapse de carreteres, cotxes mal aparcats a les pistes i camins rurals, destrosses a les muntanyes i camps, deixalles per tot arreu, gent que es perd, accidents, intoxicacions... No tot són mals, és clar: el turisme micològic també alegra la vida de restauradors i comerciants. Però és igualment veritat que el perfil d’aquest turista -que majoritàriament no pernocta al territori- és de baixa despesa.
El cas és que els maldecaps que acabo d’esmentar no són pas res nou: cada tardor es repeteixen, i amb tendència a créixer. I malgrat que cada any es denuncien les externalitats negatives del boletarisme i es demana que les autoritats prenguin mesures, mai s’hi fa gairebé res. Per què aquesta persistent inacció? Per què, per exemple, no es planteja una regulació -ni que sigui de mínims- que endreci el sector? Per què no es posen vigilants i informadors en les zones crítiques? Per què no es controla l’economia submergida que es mou al voltant dels bolets? Segurament perquè són problemes que no es consideren prou urgents ni prou importants, i a més succeeixen lluny de la capital on s’haurien de prendre les pertinents decisions.
També des de la proximitat -les nostres administracions locals- es podria ser més proactiu. Per exemple, fer pedagogia explicant que de bolets n’hi ha durant tot l’any, i que les espècies aprofitables són moltes i no es limiten als rovellons i als ceps. Si es fessin publicacions i vídeos divulgatius, tallers, sortides guiades... ensenyant la població a reconèixer i collir bolets sense fer malbé el bosc, s’aconseguiria millorar les pràctiques boletaires i alhora desestacionalitzar aquesta activitat.
Sobre això, el panorama a mitjà termini pot canviar notablement si el canvi climàtic va a més -com anirà-. Els bolets en poden ser una víctima fàcil. D’una banda, amb hiverns més suaus i estius més secs, podem preveure que les «temporades altes» de buscar bolets seran més curtes i vindran més tard. D’altre cantó, hi haurà menys bolets (per la sequera i la irregularitat de les pluges), i algunes espècies retrocediran o desapareixeran, mentre que altres -com els rovellons d’estiu- podrien guanyar protagonisme.
Sigui com sigui, ja tenim la temporada boletaire aquí. Convido, doncs, tothom a viure-la intensament, complint amb els rituals de la caça de bolets, gaudint de «La cuina del bolet» als restaurants berguedans, comprant al Mercat del Bolet de Cal Rosal, visitant el Museu del Bolet de Montmajor o participant en el Concurs de Boletaires i la Festa dels Bolets que tindrà lloc el proper 5 d’octubre al Pla de Puigventós (Espinalvet-Castellar del Riu) i a Berga.
