Opinió | VIST I NO VIST
El Museu Fabre
Situat en un antic col·legi jesuïta va obrir el 1828 de la mà de Francesc Xavier Fabre. El 1943 Henri Matisse hi deixa Nature morte aux couteaux noirs, que coincideix amb l’entrada de Pierre Soulages, que introdueix les col·leccions de Campaña i Zurbarán. Del 2004 al 2007 resta tancat per reobrir, amb una estança dedicada a Soulages. Les primeres sales reflecteixen obres de la pintura flamenca i holandesa del segle XVII, on sobresurten Rubens, Ruisdael i Dujardin; a l’europea dels segles XVI i XVII, amb obres de Zurbarán, Ribera, i Bernini: i pintura i escultura franceses del 1680 al 1750, on es reflecteix la tècnica dels draps molls sobretot en les capes, amb plecs exagerats. S’ordenen els períodes tractats: El neoclassicisme (1750-1820): Si abans el paisatge era per completar el retrat ara és protagonista, donant suport a temes com el passat històric. El pintor Francesc Xavier Fabre mostra retrats i escenes bíbliques com La mort d’Abel. Romanticisme i classicisme (1820-1850). Al començament del XIX, l’academicisme del romanticisme expressa el seu gust per l’exotisme. Alexandre Cabanel en l’obra Miquel Àngel rep la visita al seu taller del Papa Juli II, recorda que era habitual que un artista pintés un quadre dins d’un altre al seu estudi, com més desordenat millor, per influència de Goya, admirat per la majoria d’artistes del XIX. Dominava diversos estils, fent-se famós amb les pintures negres. El professor d’història de l’art Francesc Gasol, remarca que la natura s’imposa a l’home coincidint amb la revolució industrial a Anglaterra que afavoreix les doctrines del possibilisme. Al romanticisme el present no li agrada i gira la mirada cap el passat. Gudin pinta el Mont Sant Michel sota l’oratge. Géricault fa un Estudi de peus i mans, mentre Delacroix pintava Dones d’Alger a l’interior. Court retratava una Dona a mig cos, estirada sobre un divan. Ingres feia un Estudi per l’apoteosi d’Homer.
La modernitat (1850-1914) destaca l’obra d’un dels grans pintors de l’impressionisme francès, Eduard Manet, amb un retrat de Proust. Es fa molta natura morta acadèmica, en què els aprenents han de demostrar que dominen les textures. Henri Matisse evoluciona de l’impressionisme cap al fauvisme. Es donarà més importància al color que a la forma, desafiant les normes acadèmiques de la pintura. Per exemple, Edgar Degàs, amb Una dida al jardí de Luxemburg. Gustave Courbet té una de les millors obres del museu amb Retrobament amb el senyor Courbet. També hi ha obra de Claude Monet; A La lluita d’Émile Friant el color és molt pastós. Cal remarcar les escultures d’Arístides Maillol, el català de Banyuls de la Marenda, que va obrir un nou camp d’experimentació en l’escultura formal. Hi ha força col·lecció del montpellerí Frederic Bazille, on sobresurt Vista de ciutat, on el pintor juga amb la llum en tres horitzons. Destaca l’obra del seu compatriota Max Leenhardt, d’unes presoneres hugonotes a la torre Constança, d’Aigües-Mortes, aleshores el principal port de la desembocadura del Roïna. Figuració i abstracció al segle XX compte amb escultures de la francesa Germaine Richier, com L’Aranya, un significatiu oli sobre tela del pintor de Sant Petersburg, Nicolàs de Stael. L’hongarès Simon Hantai està representat amb l’oli sobre tela, Hantai 58. Hi ha obres dels parisencs Jean Hugo, Michel Parmentier, Marc Devade i Pierrette Bloch. De la ceretana Camille Descossy, dels pintors de Montpeller, Vincent Bioulès i el de Nimes Claude Viallat.
