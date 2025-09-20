Opinió | EL CROQUIS
El suport que el català necessita
El nom de «Països Catalans» designa avui un territori situat al nord-est de la península Ibèrica, on es parla la llengua catalana. Una part, la Catalunya del Nord, es troba al nord del Pirineu. Però la major part de l’àrea catalanoparlant ocupa una franja d’amplada variable que s’allarga des del vessant sud del Pirineu i comprèn tot Catalunya -excepte la Vall d’Aran- i la major part del País Valencià, fins a arribar a la comarca del Carxe, on hi ha encara una part de població catalanoparlant, tot i ser ja a la Regió de Múrcia. A més, per descomptat, s’ha de tenir en compte també el cas especial d’Andorra, on del català és l’única llengua oficial del país. I, a l’àrea mediterrània són també catalanoparlants totes les illes Balears (Mallorca, Menorca, Eivissa, etc.) i queda finalment el cas realment singular de la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya (Itàlia) on part dels seus habitants mantenen encara la llengua catalana que immigrats catalans hi van aportar en l’època medieval. Quanta gent, doncs, parla català? Les últimes estadístiques indiquen que, en conjunt, hi ha uns 10 milions de persones poden parlar o entendre la llengua del nostre país.
Per ser conscients de la importància d’aquesta xifra cal comparar-la amb la quantitat de parlants d’altres idiomes europeus que són oficials en països prou reconeguts: com per exemple Dinamarca, on el danès és parlat pel conjunt dels seus 6 milions d’habitants. O Finlàndia, on el finlandès, o finès, és mantingut per uns 5 milions de persones que el parlen habitualment. És cert, però, que aquests dos idiomes tenen al seu darrere dues estructures estatals que els donen suport. Per tant, ni el finès ni el finlandès, tot i que són menys parlats que el català, no estan de cap manera en perill de desaparèixer. Aquesta és la mateixa situació de la llengua pròpia en l’àrea catalana? Evidentment, no. La gran diferència és que l’autonomia catalana no té unes facultats de govern comparables amb l’estructura estatal danesa o finlandesa. És cert que anar avançant en aquesta direcció és l’objectiu dels partits independentistes. Però oposar-s’hi, sovint radicalment, ha estat l’actitud habitual de la majoria dels governs espanyols. Per tant, i en resum: no podem oblidar que la defensa del català i el manteniment constant del seu ús continuen sent imprescindibles per sostenir la personalitat del nostre país, a Catalunya, al País Valencià, a les Illes Balears, a la Catalunya del Nord i a Andorra.
Acabem amb un tema radicalment diferent, però adequat al moment de l’any que vivim. Aviat serem a finals de setembre i la temporada estiuenca s’haurà acabat definitivament, i per això els meteoròlegs ja ens avisen també que d’aquí a poc ja notarem els primers refrescaments de la tardor. Per tant, tot està tornant a començar i damunt la taula, inevitablement, trobarem la majoria de les qüestions pendents, problemàtiques o no, que al juny vam desar per una temporada. És el mateix que passa cada any, però al juny, a l’hora de preparar les vacances, normalment preferim no recordar-ho.
