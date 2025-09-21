Opinió | De reüll
Capellans de fora
L’Institut del Verb Encarnat continua fent dubtar que sigui encertat dotar les parròquies amb sacerdots, vinguin d’on vinguin i pertanyin a l’ordre que pertanyin. Les homilies i els missatges a les xarxes socials amb continguts fonamentalistes de Gustavo Lombardo, rector de la parròquia de la Mare de Déu de la Mercè de Manresa, demostren que no tot s’hi val per tenir sacerdots a les parròquies. I això s’ho hauria de plantejar el Bisbat de Vic, que és qui ha autoritzat que Lombardo sigui rector a la Mercè.
És ben curiós que un sacerdot argentí de l’Institut del Verb Encarnat es presenti com a missioner a Manresa, la ciutat de la Cova de Sant Ignasi. Però encara ho és més que s’escandalitzi pel correfoc, que defensi la possibilitat del martiri com a expressió de la fe, que afirmi que l’agenda LGTBI és completament contrària a Déu, que qualifiqui la Llei d’Educació Sexual Integral de satànica o que sostingui que, si pogués, el comunisme ens mataria com el 36.
El Vaticà va haver d’intervenir la seva congregació mitjançant la nominació de delegats pontificis per a les branques masculina i femenina a causa de les “resistències internes a les directrius eclesials”, així com per les greus acusacions contra el seu fundador, Carlos Miguel Buela. Aquest va ser condemnat per la Santa Seu per abusos sexuals comesos contra membres de la seva pròpia congregació i obligat a viure reclòs en un monestir.
Fa anys que el bisbe de Vic fa venir capellans de diversos llocs per cobrir les vacants a les parròquies de la diòcesi. La majoria procedeixen de l’Àfrica, però també n’hi ha de Sud-amèrica, com a la parròquia de la Mercè de Manresa. El bisbe prefereix recórrer a religiosos vinguts de fora abans que donar més protagonisme a les comunitats cristianes en els actes litúrgics, perquè considera que sempre que sigui possible hi ha d’haver un sacerdot amb capacitat de celebrar tots els sagraments.
El problema que generen els capellans vinguts de fora, més enllà de les dificultats lingüístiques, és que sovint no coneixen els costums de la gent d’aquí, cosa que provoca distància amb la comunitat que presideixen. En el cas de l’Institut del Verb Encarnat, a aquest problema s’hi afegeix una ideologia i unes pràctiques que van motivar la intervenció del Vaticà. Fets com aquests, el bisbe de Vic els hauria de tenir en compte abans d’atorgar responsabilitats parroquials a capellans de fora.
