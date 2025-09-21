Opinió
Deixebles de Satanàs
Amb un «cago’n Satanàs quan era jove!», el missioner aquest de l’Institut del Verb Encarnat (IVE) que sermoneja des de Manresa a través de les xarxes socials n’hauria tingut prou per fer-se entendre i guanyar més seguidors, perquè és una expressió planera d’un llenguatge que entra per l’oïda i va directe a l’engonal, espai on es couen totes les passions terrenals. Aquelles que condemnen els pecadors a l’infern més espantós on, per cert, es deu estar consumint des del 2023, el Pare Buela, fundador i superior general de l’IVE, que el Vaticà va destituir després de condemnar-lo com a culpable d’abusos sexuals a seminaristes. El sermonejador se’n declara seguidor i agraït pel mestratge rebut. Però no és el primer, ni l’únic a utilitzar la figura del diable com a inspirador dels mil pecats que acabaran condemnant els pobres mortals a la paüra infernal. De predicadors ultraortodoxos, fonamentalistes i esbiaixats ideològics n’hi ha per tot, sobretot allà on el missatge cala perquè s’ha creat predisposició a assumir-lo. O perquè es juga amb la ignorància i la infoxicació per a canviar actituds, per a tombar inseguretats. O per tot plegat i més, tinguem-ho clar. En el dia a dia ho veiem a cada instant. En cada TN (ara amb tecnologia pionera, en pantalla gegant i més qualitat digital) constatem que el món està governat per personatges diabòlics que rivalitzen en com fer més mal a l’adversari, a l’enemic, sense escrúpols a l’hora de mentir per a aconseguir les voluntats dels febles que són majoritaris i carn de canó per als seus objectius. Quants diables tenim encastats en tants escenaris on s’està consumint la societat actual? Els ciclistes privats del podi d’honor són prou excusa per adoctrinar escolars o recuperar croades que justifiquen l’anorreament inacabat de l’infidel. El negoci multimilionari de la indústria armamentista ara endolceix el terme dient que es treballa per la pau i la seguretat, però n’hi ha que confessen pel broc gros el negoci que faran quan s’hagi de reconstruir tot el que s’està destruint, justificant el mantra de la necessària despesa militar. El dimoni de l’aranzel es disputa amb el genocida sionista la distinció de lloctinent de Satanàs, incapaços de destriar entre Belial, Beelzebub o Llucifer perquè, al capdavall, se’ls en refot: «primer ve la força, i després ve la pau» van dir a cor quan van bombardejar l’Iran. A continuació es van conjurar per a aconseguir el Premi Nobel de la Pau que, vist com van les submissions aranzelàries, no seria estrany que tinguessin el suport dels dirigents europeus que no sancionen com caldria els responsables del genocidi del poble palestí, perquè no s’acaben de posar d’acord. En què? Si us plau! Si escric «cagu’m tots!», s’entén què vull dir?
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Evacuen en helicòpter un ferit greu en un xoc entre una furgoneta i un camió a la C-55, a Cardona
- El sacerdot de Manresa al centre de la polèmica per l'activitat de l'església ultra a les xarxes es referma
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a les comarques de casa nostra
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Manresa compra la Torre dels Comtals, l’edifici més antic de la ciutat amb mil anys d’història