Anna Vilajosana

Anna Vilajosana

El desig

El desig

El desig / Xavier Serrano

Les espelmes són dos números de cera, vermelles i lluents. Tenen un ble curt i insignificant. La mida justa perquè les encengui algú i les apagui algú altre. No estan fetes per durar. Si els hi toca el vent es deformen, es tornen de mantega i en un moment passen de ser un número amb significat a qualsevol altra cosa. Un bastó, un zero, el cap d’un animal. La flama tremolosa i petita crema. És més poderosa del que sembla. Qui les ha encès et diu que bufis i dubtes un instant. T’entretens a mirar com regalima la cera i com una gota taca el pastís. Tothom s’impacienta menys tu. I treus aire per la boca. Un sol cop. I aplaudeixen. I s’apaguen, però res es torna fosc com passa a les pel·lícules. Aquesta setmana ha mort Robert Redford, i no saps per què penses en ell. Ha marxat amb 89 anys, com el teu pare. No saps quants te’n queden al davant. Has clavat els ulls al sostre. El llum del menjador té una bombeta fosa des de fa setmanes, però ningú se n’ha adonat. Ets vident. Veus coses que altres no veuen. Algú demana si has formulat un desig. “És clar que sí!”, respons, i automàticament dubtes si has triat el desig correcte per aquest any que comences. La nova volta al sol, que diu algú per afegir-li poesia a l’aniversari. Hi ha coses que no canviaran, et diràs. La teva obsessió per intentar encertar-la sempre. No volies ser egoista ni tampoc pensar només en els altres i al final has demanat viure un any més. Tornar si has marxat. Continuar si t’has aturat. I no saps a qui li has fet arribar la pregària. Semblaves un infant reclamant-li a la seva mare un gelat. Però no hi ha mare a qui demanar-li tant. Ningú t’assegura l’endemà. Que difícil és desitjar. Que difícil és desitjar bé.  

Hi ha anys, com el que deixes enrere, que s’omplen sols, com una galleda de fregar el terra quan obres l’aixeta i l’aigua corre. Va tan de pressa que si bades, vessa. Passa el mateix amb la vida quan la deixes fer, quan no forces una trucada ni un gest d’afecte. La joia de viure sempre és espontània, no es pot reservar enlloc. Saps que la tens quan no fa nosa la cadira ni el cantell de la taula. Aquest estiu has buidat la galleda i li has tirat un rajolí d’aigua per netejar la brutícia del fons. Et diuen que el compte no és d’on vens sinó on vas. I ara et toca, pacient, esperar l’esdevenir.

