Opinió
Els 90 també van doldre
Estimats joves, sembla que la IA us ha despertat la nostàlgia d’una època que no vau viure: aquells anys 90 de despiporre. Vídeos manipulats o directament falsos recreen una vida espontània i alegre, lliure de xarxes. És cert, els que vam ser feliços als 90 tenim un grat record d’aquells anys, encara que ja sabem que la memòria sempre fa trampes. En pro de la veritat, us convido a acompanyar-me en un humil viatge al passat. Em centraré en el que vaig conèixer, la vida de les dones que aleshores érem joves.
Eren anys en què tocava obrir-se camí al mercat laboral a cops de colze. En què ser mare es portava gairebé a la clandestinitat, per no donar munició als que clamaven pel nostre retorn a casa… i amb la pota trencada. Anys en què s’arribava a justificar l’augment de sou a un home perquè tenia família i la congelació salarial d’una dona... perquè tenia marit. Anys en què, com tants apunten, «es podia parlar de tot». Llàstima que aquest ‘tot’, en una clara confusió entre llibertat i privilegis, inclogués tota mena d’acudits i comentaris masclistes cap a les companyes o subordinades. Eren anys en què la promoció laboral d’una dona despertava sospites immediates d’haver-se aconseguit gràcies al bell art de la fel·lació (que, per descomptat, no es deia així). Tot i que no es descartava la possibilitat d’aquesta temible, injuriada i penalitzada ambició femenina. Ai, l’ambició. Hi era cosa d’arpies. Hi provocava admiració. Per cert, eren anys en què podies sentir-te molt sola, perquè hi havia coses de què no sempre es parlava. A la selva laboral dels 90, la sororitat femenina funcionava a mitges.
Estimades joves, encara que alguns semblen entossudits a fer-vos mirar el passat, ahir no és un horitzó, només el record d’una carrera d’obstacles esgotadora. La felicitat més gran és haver superat uns anys en què hi havia tant per fer, i es va fer. Val més mirar endavant, i que ningú us robi els èxits.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Evacuen en helicòpter un ferit greu en un xoc entre una furgoneta i un camió a la C-55, a Cardona
- El sacerdot de Manresa al centre de la polèmica per l'activitat de l'església ultra a les xarxes es referma
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a les comarques de casa nostra
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Manresa compra la Torre dels Comtals, l’edifici més antic de la ciutat amb mil anys d’història