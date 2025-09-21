Opinió
Ser humà avui
Segur que us passa el mateix: sembla que el món s’ha tornat boig. Llegir les pàgines de la crònica internacional és endinsar-se en un paisatge de guerres obertes, migracions forçades i tensions geopolítiques que semblen estar a punt de col·lapsar. Als Estats Units un noi en mata un altre, el mata per difondre odi, però el mata, i ara Donald Trump vol que la justícia el mati a ell. Bogeria. Què passarà? Per entendre alguna cosa del que agita el món tenim els articles dels analistes que ens donen una mica de llum, però per trobar una mica de confort jo només tinc la conversa, la lectura i la música. «Encara que sigui reggaeton», va haver de pensar el Papa (probablement encara fos el papa Francesc) quan va acceptar organitzar per a aquest dissabte un concert pop a la Plaça de Sant Pere del Vaticà, per tancar la Trobada Mundial de Fraternitat Humana. Actuacions de Karol G, Pharrell Williams i Andrea Bocelli, entre d’altres artistes. Veure perrear a la plaça més catòlica del món és trencador i crida prou l’atenció perquè un repari a la trobada «Gràcia per al món».
Bé, una mica de gràcia divina si hi és aquest senyor no estaria gens malament. Però concentrem-nos en la fraternitat, que depèn exclusivament de nosaltres, els humans i sembla que se’ns ha oblidat del tot. La història ens ho recorda: quan la Revolució Francesa va proclamar llibertat, igualtat i fraternitat, aviat va quedar clar que aquesta darrera seria la germana petita del tríptic. La llibertat es podia traduir en drets individuals; la igualtat, en reformes legals. Però la fraternitat era més esquiva: exigia no només lleis, sinó vincles. A més, quina llibertat hi pot haver sense fraternitat? I hi ha igualtat sense fraternitat?
La màxima expressió de fraternitat viatja aquests dies a bord de les embarcacions que formen la flotilla que intenta trencar el bloqueig d’ajuda humanitària israeliana a Gaza. Estan posant en risc les seves vides i es mereixen tot el respecte. La màxima expressió del contrari són els atacs que reben. Odi.
Ens falten gestos quotidians. I replantejar-nos què vol dir ésser humà avui.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Evacuen en helicòpter un ferit greu en un xoc entre una furgoneta i un camió a la C-55, a Cardona
- El sacerdot de Manresa al centre de la polèmica per l'activitat de l'església ultra a les xarxes es referma
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a les comarques de casa nostra
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Manresa compra la Torre dels Comtals, l’edifici més antic de la ciutat amb mil anys d’història