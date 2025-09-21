Opinió
No oblidin ara que poden
Ens fa por l’alzheimer perquè no sabem què hi passa allà. I allà és, justament, on viuen les persones ambalzheimer. I ens fa por perquè no sabem com connectar-hi, no sabem com arribar-hi, no sabem què dir, no sabem què fer i no sabem per què. Tampoc sabem què hi passa avui ni què hi passarà demà. I així cada dia- I ens perdem nosaltres perquè la sensació, real, d’haver perdut per sempre i en vida les persones estimades que l’alzheimer ens arrabassa dia a dia ens derrota, ens aixafa, ens supera, ens paralitza. Ens devasta. I això és així. Si tenim l’alzheimer instal·lat a casa el dia a dia és etern. feixuc i inabastable. Sovint ingovernable. Si l’alzheimer és a casa d’un altre, encara que sigui un bon amic, és curiós perquè, aleshores – i això és així – ens n’oblidem nosaltres. No hi pensem en ells. No ens hi apropem, a ells. La por, això ho fa la por. I la por explica moltes coses, però no les justifica. És curiós que la malaltia que fa que les persones obliden, també provoca que ens oblidem d’elles. Avui 21 de setembre és el Dia Mundial de l’Alzheimer i és per això que escric això. Els Dies mundials serveixen per recordar i també és veritat que com que hi ha tants dies mundials de tot costa reaccionar i costa estar a l’altura. De vegades penso que són estèrils els dies mundials i de vegades sento que sort en tenim. I avui, que toca alzheimer, els proposo una cosa ben senzilla, que s’aturin un moment i pensin persones del seu entorn ostatges de l’alzheimer. Mentre hi pensen els explico una cosa que és, molt probablement, el que passarà: La investigació mèdica està avançant i la llum de l’alzheimer arribarà en forma de deteccions precoces en les persones molts anys abans que la malaltia se’ls manifesti. I s’atacarà abans, molt i molt abans que l’alzheimer tingui la capacitat d’apropiar-se de les persones. I això què vol dir? Que estem treballant per als nostres fills petits i per als nostres nets. I per a nosaltres no? Doncs, no ens enganyem, si tenen una certa edat i estan llegint aquest article de diumenge, no entrarem en la quota del futur sense alzheimer. No es posin tristos pensin en els nets i perdonin la franquesa. I ara que ja els he deprimit una mica, tornem al que els proposava: Si ja els ha vingut al cap el nom de persones conegudes o properes amb Alzheimer i noten que s’han oblidat d’elles, per por o pel que sigui, deixin el que estan fent i facin el gest d’apropar-s’hi. Deixin la por a casa i no oblidin dur el braç d’abraçar i el to de les paraules de fer companyia a les persones amb alzheimer i als cuidadors que hi deixen el seu dia a dia i la seva vida. Sembla un petit gest, però mentre la ciència està a punt de fer el gran gest que ho capgiri tot, fem el nostre i, si pot ser, no només avui. Si, ja ho sé, l’alzheimer fa por i la por ens paralitza. Doncs precisament per això. No oblidin ara que poden. No deixin de fer ara que poden.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Evacuen en helicòpter un ferit greu en un xoc entre una furgoneta i un camió a la C-55, a Cardona
- El sacerdot de Manresa al centre de la polèmica per l'activitat de l'església ultra a les xarxes es referma
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a les comarques de casa nostra
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Manresa compra la Torre dels Comtals, l’edifici més antic de la ciutat amb mil anys d’història