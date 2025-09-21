Opinió
El teatre que torna amb taxi
L’any 1959 es va estrenar al Teatre Romea de Barcelona «L’amor venia amb taxi», de l’autor i popular actor català Rafael Anglada, convertida en símbol del teatre amateur en ser una de les més interpretades per aquest col·lectiu, abans també dit d’aficionats. Aquest dijous La Cubana l’ha tornat a posar en escena amb una versió pròpia, en el mateix teatre on el text original amb la Maria Vila, el Rafael Anglada i la Mercè Bruquetas, va veure la llum per primer cop. A més d’una atractiva proposta teatral, aquesta versió es converteix en un homenatge a totes les dones i homes que des de l’esforç, el compromís, la vocació i la dedicació, han format part d’aquest teatre que ha enriquit el teixit cultural del país.
Manresa és ciutat de teatre, no només per la rellevància que El Galliner i Manresana d’Equipaments Escènics ha assolit amb el Kursaal, convertint-lo en un escenari de referència; també, perquè al llarg del segle passat i el seu llegat encara dura amb els elencs de teatre amateur actuals, aquestes actrius i actors, directors i escenògrafs, tècnics i dramaturgs, entitats i escenaris, van ser els protagonistes de què aquí comencés tot.
Fa pocs dies acomiadàvem a la Lola Monrós amb llàgrimes als ulls i aplaudiments al cor, una de les actrius més veteranes, vitals, estimades i aplaudides, de l’escena de casa nostra; la Lola era filla, una de les darreres, d’aquella generació teatral manresana amb famílies com els Torrens, els Llort, els Isart i Tatjé; companyies com l’Almendros-Farré, l’Agrupació Teatral Manresana, l’Arlequí, els Carlins o el col·lectiu d’actors manresans; grans produccions com «La Hidalga del Valle» o les sarsueles de Festa Major; dramaturgs com en Martí Camprubí o l’Agustí Soler i Mas, pare de l’espectacle únic de la “Innocentada de Manresa”; i molts noms que em deixo perquè, a més d’omplir escenaris, omplirien més d’una columna com aquesta.
Totes aquestes persones que van començar amb una afició que es va acabar convertint en autèntica passió, des de darrere del seu maquillatge ens han contagiat devoció pel teatre; són les filles i fills d’aquella època en què l’amor venia amb taxi i la intensitat de viure, amb la interpretació.
Felicitem La Cubana, la companyia sorgida del teatre amateur i consolidada com una de les més importants de la història contemporània del teatre català professional, per aquest projecte; a l’hora que desitgem que la producció pugui sortir de gira per ser a Manresa, amb la que ha mantingut una estreta vinculació al llarg de la seva trajectòria; per aplaudir, des del pati de butaques del Kursaal, en aquest homenatge al teatre d’aficionats que arriba amb taxi, a tots aquests grans noms i bones persones que ens han convertit en una ciutat de teatre.
