Opinió | TRIBUNA
Jaume Serra Carné, Lluís Virós Pujolà, Albert Fàbrega Enfedaque, Francesc Gasol, Jordi Sardans, Josep Maria Mata Perelló i Josep Girabal Guitart
Patrimoni, transparència i participació
El Patrimoni és una part essencial de la cultura i la nostra identitat. Totes les institucions públiques haurien de vetllar per la protecció, conservació, restauració i difusió del patrimoni. El coneixement del patrimoni és fonamental perquè la ciutadania el valori i emplaci els responsables per a la seva conservació. Tot el que afecta el patrimoni hauria de ser tractat amb transparència i participació per tal d’implicar al màxim la població. Per tot plegat és evident que el patrimoni ha de ser un element de participació i de debat ciutadà. Manresa té una gran quantitat de patrimoni de gran varietat i riquesa. El 2012 es va aprovar l’Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i Paisatgístic de Manresa (PEUPM), redacta per un equip d’especialistes dirigit per l’arquitecte Antoni Vilanova i Omedas. L’any següent el 18 d’abril de 2013 el Ple Municipal va crear la Comissió Municipal del Patrimoni de Manresa. Està formada per dues parts: 1) pel Plenari on hi ha polítics, tècnics municipals i representants d’entitats que treballen pel patrimoni de la ciutat. Aquest Plenari té caràcter consultiu i es reuneix tres vegades l’any. 2) La Permanent formada per la tècnica de Patrimoni que fa de secretària, el cap de la Secció d’Obres, el cap de la Secció de Planejament, el cap de Serveis del Territori i un tècnic extern. Aquest grup es reuneix cada quinze dies. Per tant, aquesta Comissió Permanent del Patrimoni de Manresa s’encarrega de totes les qüestions relacionades amb tots i cadascun dels elements del catàleg del patrimoni i estudia cada incidència o intervenció sobre el patrimoni i també decideix quines qüestions del patrimoni seran explicades i debatudes al Plenari de la Comissió del Patrimoni tres cops a l’any. Això és el que explica el web de Cultura de l’Ajuntament de Manresa. Però el que sorprèn i no s’entén és que l’Ajuntament no hagi fet pública mai en els dotze anys de vigència cap acta de les reunions de la Comissió del Patrimoni de Manresa. No se sap per quin motiu es conserven en secret les actes del Plenari de la Comissió del Patrimoni. Per què en aquest cas no s’actua amb transparència? Per què no s’informa els ciutadans de Manresa sobre els temes del Patrimoni de la ciutat? Potser es pensa que no interessa la gent? Potser es pensa que ha de ser un tema reservat als iniciats? Cal dir que el Consell Municipal de Cultura sí que publica les actes de les seves reunions, també ho fan altres consells com el de la Dona, el de Salut, el de Serveis Socials, etc.
Si de veritat es vol que la ciutadania de Manresa participi i s’impliqui en els afers de la ciutat caldria que els Consells i Comissions Municipals siguin oberts i tothom qui ho desitgi pugui participar-hi. Com? Simplement amb la famosa inscripció prèvia que es demana per a tot. Reivindiquem la màxima transparència i participació sobre el Patrimoni, també de la Comissió Municipal del Patrimoni de Manresa.
