Opinió | TRIBUNA
Avancem-nos al fred: vacunem-nos!
La vacunació és un dels grans avenços socials i de salut pública del nostre temps. Gràcies a ella, malalties que fa només unes dècades eren una amenaça constant avui gairebé han desaparegut o s’han convertit en problemes molt més menors. En el cas de la grip i de la COVID-19, tenim un exemple ben proper: la temporada passada, tot i que la incidència de la grip va créixer un 35%, els ingressos hospitalaris es van reduir a la meitat. No és casualitat: la vacuna va fer la seva feina. I això és una prova clara que vacunar-se salva vida i alleugereix la pressió sobre el sistema sanitari. Tanmateix, a la Regió Sanitària Catalunya Central les cobertures vacunals són baixes. Hem abaixat la guàrdia i sembla que hem oblidat l’impacte real que poden tenir aquestes malalties, sobretot en les persones més vulnerables. Recordem-ho: tres de cada quatre pacients ingressats a les UCI per grip no estaven vacunats, i més de la meitat de les persones hospitalitzades tampoc. La vacunació no és un tràmit més: és la millor defensa que tenim.
Amb aquesta convicció encarem la campanya de tardor que s’ha iniciat aquest dilluns 22 de setembre amb novetats rellevants. La primera és l’avançament de la data d’inici al 22 de setembre, perquè es preveu que la grip arribi abans. Avançar la protecció és clau per evitar complicacions. A més, infants i professionals —col·lectius prioritaris— reben la vacuna des del primer moment i no han d’esperar a fases posteriors. Els nens de 6 a 59 mesos, més vulnerables a les complicacions, s’incorporen com a grup diana i, fins i tot, poden rebre la vacuna en esprai nasal, menys invasiva. Pel que fa als professionals sanitaris i socials, vacunar-se significa protegir-se ells i evitar contagiar pacients fràgils: un gest de responsabilitat amb la comunitat. La primera fase també inclou les persones més grans de 80 anys, els residents en centres geriàtrics, els pacients del programa ATDOM i les dones embarassades. A partir del 13 d’octubre, la vacunació s’obrirà a la resta de col·lectius prioritaris, com les persones de 60 a 79 anys i aquelles amb condicions de risc.
L’objectiu és que almenys tres de cada quatre persones majors de 60 anys i la majoria de professionals sanitaris i socials es vacunin contra la grip. Per facilitar-ho, s’amplien punts i horaris, amb cites i, en alguns casos, sense necessitat de cita prèvia.
Vacunar-se no és només un acte de protecció personal. És també un acte de responsabilitat col·lectiva. Contribuïm a frenar la transmissió comunitària i evitem que els hospitals es col·lapsin en els mesos més crítics de l’any.
A la Catalunya Central tenim marge de millora i, sobretot, tenim una oportunitat: recuperar la confiança en la vacunació i entendre-la com allò que és, una eina fonamental per a la salut i el benestar de tothom.
- Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- El temporal deixa més de 125 litres a Montserrat i causa estralls a la regió
- Detinguda a Igualada per fer compres fraudulentes amb la targeta de la dona per a qui treballava
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- «Encara que pugui sorprendre, treballar en una funerària acostuma a agradar molt»
- Cau un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa