El futur
En quin període històric es va produir un canvi més profund en la societat i la manera de viure, del 1800 al 1899 o del 1900 al 1999? Difícil de dir. Però jo diria que el segle XIX, amb l’aparició del vapor, el ferrocarril, la fotografia, l’electricitat, el futbol, el socialisme o el telèfon, fou el més revolucionari. Tant és així, els canvis foren tan brutals i ràpids, que van desencadenar una forta reacció en contra que, en el camp artístic, es va traduir en una mirada cap enrere, cap a la premodernitat medieval. D’aquí el romanticisme i, anant al detall, l’arquitectura neogòtica i neoromànica que encara trobem a tants pobles i colònies de la vall del Llobregat.
El XX, en canvi, és el segle de la fascinació pel futur, concepte es converteix recurrent, suggestiu i popular. Els primers 50 anys apareix un corrent artístic anomenat precisament Futurisme i es multipliquen les novel·les i alguna pel·lícula que especulen amb l’esdevenidor. 1984, La Guerra dels mons, Fahrenheit 451, Un món feliç, El teló de ferro o Metropolis, en serien els exemples més canònics.
Més cap aquí, el cinema, però basat quasi sempre en novel·les prèvies, lidera i popularitza la prospectiva futurista: 2001 Una odissea de l’espai, El planeta del simis, Soylent green, La taronja mecànica, Blade Runner, Akira, Mad max, Robocop, Gattaca, Terminator, Minority report, Solaris... Alhora, divulgadors i novel·listes especialitzats en la predicció científica, com Carl Sagan o Isaac Azimov, esdevenen fenòmens de masses. En l’imaginari col·lectiu, l’any 2000 esdevé una data icònica, una mena de porta màgica per on entraríem directament al futur somiat (i temut). L’interès i la passió pel què ha de venir converteixen la seva negació, el No future del Punk, en un gest inequívocament transgressor.
Però no era només Hollywood qui ens parlava del futur. Pedrolo havia publicat el Mecanoscrit del segon Origen, TV3 tenia un programa anomenat Més enllà del 2000 i a Espanya triomfava l’editorial Siglo XXI. Els adolescents llegíem còmics de ciència ficció (encara guardo els Zona 84) i tothom feia congressos i informes per intentar endevinar com seria el món que venia. Per casa del pare i la mare encara volta un recull de ponències i debats titulat El Bages cap al 2000.
Malgrat el to fosc i depriment, darrere aquelles novel·les i pel·lícules distòpiques i apocalíptiques hi havia quasi sempre una voluntat redemptora, un missatge d’esperança i un discurs veladament progressista (el mal són l’autoritarisme, la destrucció de la natura i l’avarícia d’uns pocs). Aquells escenaris aterridors tenien per objectiu provocar la reflexió, despertar consciències i mobilitzar voluntats. Per això en totes elles hi apareixien herois que es rebel·len contra el fatal destí. I és que el sol fet d’imaginar el futur i de parlar-ne obertament és ja una apel·lació a l’optimisme i l’esperança, a superar perills i amenaces.
Per això és tant preocupant i significatiu que ara ningú en parli, del futur.
