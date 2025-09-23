Opinió | a tort i a dret
Satanàs, versió oficial
Ha causat una certa sorpresa i rebombori l’obsessió del rector de la parròquia manresana de la Mercè per la figura del dimoni i la seva amenaçadora presència entre nosaltres. veure’l escandalitzar-se per les figures diguem-ne infernals del Correfoc ha estat rebut amb somriures mofetes, però més enllà dels excessos de zel, el cert és que mossèn Gustavo Lombardo no s’aparta gaire de la doctrina de l’Església Catòlica sobre Satanàs. Que cada vegada siguin menys els que donen rellevància a la figura de l’àngel caigut, inventor constant de temptacions que busquen la perdició de les ànimes humanes, no significa que els ensenyaments doctrinals l’hagin oblidat.
Per saber quina és la visió diguem-ne oficial de l’Església Catòlica sobre el diable rés més fàcil que consultar el seu Catecisme. No parlem dels llibrets senzills de preguntes i respostes per als nens que preparen la comunió, sinó del llibre de gairebé tres mil paràgrafs redactat per encàrrec del papa Joan Pau II i que segons ell mateix conté una «exposició de la fe de l’Església i de la doctrina catòlica, testificades i il·luminades per la sagrada Escriptura, la Tradició apostòlica i el Magisteri de l’Església. El declaro com a regla segura per a l’ensenyament de la fe i com a instrument vàlid i legítim al servei de la comunió eclesial».
El Catecisme diu que el diable existeix. Primer fou un àngel bo: «el diable i els altres dimonis van ser creats per Déu amb una naturalesa bona, però ells es van fer a si mateixos dolents». El diable va incitar Adam i Eva a cometre el pecat original, però no es va aturar aquí: «L’Escriptura testifica la influència nefasta d’aquell a qui Jesús anomena ‘homicida des del principi’ i que fins i tot va intentar apartar-lo de la missió rebuda del Pare. ‘El Fill de Déu es va manifestar per desfer les obres del diable’. La més greu en conseqüències d’aquestes obres ha estat la seducció mentidera que ha induït l’home a desobeir Déu.» La seva actuació, també avui en dia, és causa de «greus danys –de naturalesa espiritual i indirectament fins i tot de naturalesa física– en cada home i en la societat», una acció «permesa per la divina providència». «Que Déu permeti l’activitat diabòlica», avisa el Catecisme, «és un gran misteri».
«Causa de greus danys» espirituals i físics. Això és el diable segons la doctrina catòlica. Els qui la vulguin seguir fil per randa no poden ignorar una amenaça tant considerable.
