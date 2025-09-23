Opinió | TRIBUNA
ivo clotet
Tala d’arbres a l’estadi d’atletisme del Congost
Avui no us parlaré del gimnàs municipal més deixat i oblidat de Catalunya (té 40 anys), ni del mal estat de la pista de material sintètic (ara mateix no seria homologada), ni de les grades de ciment i sense coberta (tenen 53 anys), ni dels vestidors de 25 m2 (tenen 40 anys), ni dels WC on encara «s’estira la cadena» (la mateixa de fa 40 anys).
Us parlaré dels 125 arbres que, en els darrers 25-30 anys, l’Ajuntament de Manresa ha talat i no ha replantat. Bé, n’ha replantat 21, el 16,8% (i d’aquests se n’han mort 9, el 42,9%).
Talar arbres i no replantar-los no respon a criteris de sostenibilitat, ni de manteniment o millora de l’entorn. Representa una greu omissió en la gestió ambiental de l’espai públic i és una greu irresponsabilitat dels qui ens governen, i més ara que «treuen pit» que plantaran 2.550 arbres (de 14 espècies diferents) al Polígon del Pont Nou (per cert, un error monumental, ja que limita l’espai per una futura expansió de la Zona Esportiva del Congost).
Durant els últims 25-30 anys els diferents governs municipals de Manresa han talat uns 125 arbres del passeig de terra que envolta la pista d’atletisme (63 de la part exterior, 52 de l’interior i 10 a la zona del monument dedicat al marxador Enric Villaplana, olímpic a Londres 1948). L’any 2024 en van replantar 21 a la part exterior, 9 dels quals ja han mort.
Actualment, a l’Estadi d’Atletisme només queden 70 arbres vius (53 de la part exterior, 6 de l’interior, 3 a la zona del monument dedicat al marxador Enric Villaplana i 8 a la zona de l’entrada) dels 183, com a mínim, que hi havia fa uns anys. Terrible.
Mai s’ha informat públicament sobre plans de compensació ambiental, restauració paisatgística o justificació tècnica d’aquest tipus d’intervenció. De fet, en els plans d’execució del darrer canvi de material sintètic (2021) es va pressupostar la substitució dels arbres més propers a la pista. Es van talar però no replantar. Se’n desconeix el motiu.
Aquest tipus d’actuacions, executades per persones amb càrrec públic mostren una falta de sensibilitat ecològica, una gestió negligent del patrimoni verd urbà i una omissió greu dels principis bàsics de sostenibilitat que haurien de regir tota política municipal.
Els arbres no sols compleixen funcions estètiques, sinó essencials per la regulació tèrmica, la qualitat de l’aire, la biodiversitat i el benestar físic i emocional dels ciutadans (i esportistes) que utilitzen aquests espais. El resultat: menys ombra, menys qualitat ambiental i una experiència menys agradable tant pels espectadors com pels atletes que s’hi entrenen.
Exigeixo la restitució, la replantació, de forma immediata dels 113 arbres que manquen (104 que s’han tallat i no replantat i 9 que es van replantar, però han mort). N’hi ha prou que dels 2550 arbres destinats al Polígon del Pont Nou, 113 (el 4,43%) es plantin a l’Estadi Municipal d’Atletisme del Congost.
La ciutadania i els i les atletes del Club Atlètic Manresa es mereixen una gestió pública que no sols administri recursos sinó que els protegeixi i projecti cap al futur. La desaparició sistemàtica d’arbres en instal·lacions esportives (en aquest cas de la pista d’atletisme) és un símptoma d’una política urbana que necessita ser revisada amb urgència.
Polítics i tècnics de l’Ajuntament: no n’hi ha prou a renovar la pista sintètica 3 cops en 40 anys. Una instal·lació esportiva és molt més que només el paviment on es competeix. Ja vaig dir que calen 4,375 milions d’euros + IVA (vegeu «El Nou Estadi d’Atletisme del Congost»– 30/08/2025 – Opinió – Regió7) per posar al dia l’Estadi Municipal d’Atletisme del Congost de Manresa. Ara hi afegeixo 113 arbres. Poseu-vos les piles.
