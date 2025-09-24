Opinió | tribuna
«Així no»: la lliçó pendent de la reducció de jornada
El passat dimecres 10 de setembre es va tombar la reducció de la jornada laboral de 37,5 hores. El rebuig del Congrés dels Diputats a la proposta de reducció de jornada laboral presentada pel Govern no és només un episodi polític més. És, sobretot, un avís clar sobre com no s’han de plantejar reformes que afecten milions de persones treballadores i el teixit empresarial.
Des de Pimec ja vam advertir que la mesura, tal com estava formulada, era inviable. Es va dissenyar sense consens, sense diàleg amb el teixit empresarial i sense escoltar la veu de les petites i mitjanes empreses, que representen la major part del nostre model productiu. L’impacte en els costos i l’organització de les empreses tampoc estaven reflectits a la proposta.
En els darrers mesos hem dit amb claredat «Així no». Ho hem fet organitzant una cimera empresarial a Madrid i reunint-nos amb grups parlamentaris i traslladant-los la posició del nostre teixit productiu. Com heu pogut veure i demostra la decisió del Congrés, la veu de les pimes ha estat escoltada.
Per tant, aquest rebuig, no hauria de ser entès com una oposició al canvi, sinó com una oportunitat per replantejar-lo amb rigor i responsabilitat. Qualsevol reforma ha de reflectir la diversitat del nostre teixit productiu i basar-se en evidències contrastades, anàlisis sòlides i un diàleg real i constructiu entre administració, empreses i agents socials. Només d’aquesta manera podrem construir un model laboral més modern i equilibrat, preparat per afrontar amb garanties els grans reptes que estan per venir.
Les persones autònomes, petites i mitjanes empreses no només generem ocupació, sinó que vertebrem l’economia local, innovem i mantenim la cohesió social. Cada decisió que afecta l’organització del treball impacta directament en la nostra capacitat de planificar, invertir i créixer. No es tracta només de números: darrere de cada empresa hi ha treballadors, famílies i comunitats senceres que depenen de la seva estabilitat i competitivitat. Reconèixer aquesta centralitat és clau perquè qualsevol reforma laboral sigui efectiva i sostenible.
Però la qüestió de fons continua oberta. La millora de l’organització del temps de treball és necessària i inajornable, però només serà viable si es construeix des del diàleg social i la negociació col·lectiva. Cal afrontar reptes reals — absentisme, productivitat, manca de perfils qualificats — i fer-ho amb fórmules adaptades a cada sector i a cada empresa.
La disjuntiva no és entre reduir o no reduir hores. La veritable qüestió és com construïm un model laboral més eficient, sostenible i just, capaç de conciliar millor la vida de les persones i, alhora, preservar la competitivitat de les empreses. I això només serà possible si les pimes tenim un paper central en el debat. Davant aquesta decisió del Congrés, hem de felicitar tot el teixit empresarial perquè ha demostrat la capacitat i la bona feina davant canvis tan importants.
Així no. Les reformes han de ser fruit del consens, del seny i del respecte a la realitat empresarial. Només així construirem un futur laboral just i a l’abast de tothom.
