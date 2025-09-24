Opinió | només és una idea
El diable és ell, bisbe
Argentina ha donat grans extrems: Kempes, Di Maria, Aimar, Piojo López... i Messi, que va començar d’extrem dret. Seguint aquesta tradició, a l’equip Manresa li han emergit dos extrems argentins que, a dia d’avui, són els personatges més populars de la ciutat.
A l’esquerra hi tenim Sor Lucia Caram, manresana adoptiva i religiosa progre que ha esdevingut un personatge gairebé global: poca gent s’ha fet selfis amb l’anterior Papa i amb Zelenski i ha estat protagonista de tot un programa de Movistar. Sor Lucia té molts detractors a Manresa perquè hi ha qui la considera massa amiga dels Tous per ser pobre, massa amiga dels pobres per ser una bona influència i massa influent per poder boicotejar-la. Però la ‘sorlu’, amb totes les ombres que pugui tenir, que en té com tothom, és un personatge mogut per la llum de la bondat.
Tot el contrari que l’extrem dret, Gustavo Lombardo, rector de la parròquia de la Mercè, membre de l’organització ultra Institut del Verb Encarnat que ja tenia una trajectòria tenebrosa i que ara s’ha retratat amb un discurs que associa els dimonis del Correfoc de Manresa amb la penetració del diable a la nostra societat. I l’home diu coses així: «darrere de l’avortament hi ha el diable, igual que en l’antiguitat els jueus oferien els seus fills al déu Moloch, al dimoni Moloch, així s’ofereix al dimoni la vida dels no nascuts». Només amb versos així ja n’hi hauria prou per diagnosticar-lo i enviar-lo a que el mediquin, però hi ha més: «no és bo pensar que estem en pau si estem en una guerra. Això no fa bé perquè, qui està en el combat, si no combat el maten, i també maten als que ell hauria de defensar». Efectivament, la gent com ell acaba provocant guerres. Ho hem vist moltes vegades.
El bisbe de Vic, Romà Casanova, va mantenir al seu lloc David Vargas, el capellà de Sant Vicenç, quan s’acumulaven les evidències que era un personatge tòxic i un delinqüent. Li va fer costat en un judici contra Regió7 (que va perdre) i no va deixar de defensar-lo a capa i espasa fins que va resultar que tenia relacions homosexuals amb noiets. Que estafés feligreses era menys important. En aquell moment, regia el bisbat un altre virtuós de les tenebres, el vicari general David Comte. Ara ocupa aquest lloc Josep Maria Riba, un home sensat, lúcid i culte que sembla que li ha dit a Lombardo que no es passi. No n’hi haurà prou. El bisbat hauria d’entendre que el diable és Lombardo, que és molt perillós, i que l’ha d’enviar a l’infern. A Manresa ja només ens faltava això.
