Laura Escamilla

Setembre, quan l’Administració ens posa a prova

Amb l’arribada del setembre, molts ciutadans i empreses es troben atrapats entre dues realitats que semblen no tenir res a veure, però que comparteixen un mateix problema: els terminis fiscals i les obres públiques.

Per una banda, l’Agència Tributària marca aquests dies com a data límit per a diverses declaracions i autoliquidacions. Empreses, autònoms i particulars han de complir amb les seves obligacions fiscals en un període de temps sovint ajustat, sense gaire marge per a imprevistos. Per altra banda, a Manresa han començat obres d’asfaltatge i millora en carrers clau, que compliquen la mobilitat i alteren el dia a dia veïnal.

Què tenen en comú aquestes dues situacions? La manca de previsió clara i comunicada. Tant en matèria fiscal com urbanística, els ciutadans tenen dret de planificar-se amb temps, a disposar d’informació transparent i a confiar que les institucions gestionaran aquests processos amb criteris de proporcionalitat i sentit pràctic.

En el cas dels impostos, la complexitat normativa i la concentració de terminis en un sol mes generen tensió i dificultats afegides, especialment per a pimes i autònoms. Una planificació més escalonada, juntament amb una comunicació clara i pedagògica, faria la càrrega més suportable i més justa.

Pel que fa a les obres públiques, és evident que són necessàries per millorar la ciutat. Però també és evident que el seu impacte seria menor si la ciutadania rebés informació clara i prèvia sobre durada, alternatives de mobilitat i afectacions concretes. El dret a la ciutat no és només gaudir d’espais renovats, sinó també viure els processos de canvi amb la mínima molèstia possible.

En definitiva, sigui davant l’Administració tributària o l’Ajuntament, el que reclamem és el mateix: previsió, claredat i respecte pel temps i la vida de les persones. Les lleis i les polítiques públiques han de ser eines al servei de la ciutadania, no entrebancs que dificultin encara més un mes de setembre que ja de per si és prou intens.

