Opinió | TRIBUNA
Setembre, quan l’Administració ens posa a prova
Amb l’arribada del setembre, molts ciutadans i empreses es troben atrapats entre dues realitats que semblen no tenir res a veure, però que comparteixen un mateix problema: els terminis fiscals i les obres públiques.
Per una banda, l’Agència Tributària marca aquests dies com a data límit per a diverses declaracions i autoliquidacions. Empreses, autònoms i particulars han de complir amb les seves obligacions fiscals en un període de temps sovint ajustat, sense gaire marge per a imprevistos. Per altra banda, a Manresa han començat obres d’asfaltatge i millora en carrers clau, que compliquen la mobilitat i alteren el dia a dia veïnal.
Què tenen en comú aquestes dues situacions? La manca de previsió clara i comunicada. Tant en matèria fiscal com urbanística, els ciutadans tenen dret de planificar-se amb temps, a disposar d’informació transparent i a confiar que les institucions gestionaran aquests processos amb criteris de proporcionalitat i sentit pràctic.
En el cas dels impostos, la complexitat normativa i la concentració de terminis en un sol mes generen tensió i dificultats afegides, especialment per a pimes i autònoms. Una planificació més escalonada, juntament amb una comunicació clara i pedagògica, faria la càrrega més suportable i més justa.
Pel que fa a les obres públiques, és evident que són necessàries per millorar la ciutat. Però també és evident que el seu impacte seria menor si la ciutadania rebés informació clara i prèvia sobre durada, alternatives de mobilitat i afectacions concretes. El dret a la ciutat no és només gaudir d’espais renovats, sinó també viure els processos de canvi amb la mínima molèstia possible.
En definitiva, sigui davant l’Administració tributària o l’Ajuntament, el que reclamem és el mateix: previsió, claredat i respecte pel temps i la vida de les persones. Les lleis i les polítiques públiques han de ser eines al servei de la ciutadania, no entrebancs que dificultin encara més un mes de setembre que ja de per si és prou intens.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Dues fleques de Manresa i Berga, entre les que millor fan el pa de pagès
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Macrodispositiu per desallotjar més d’un centenar de persones d’un càmping il·legal de Mataró
- Detecten el mètode scalping a Manresa: estafen dues persones als caixers de la ciutat
- Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
- Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
- El bisbat considera que el rector ultra de Manresa dona mala fama a l’Església