Opinió | VIST I NO VIST
La vaga de 1948 a la Fàbrica Nova
Les vagues de finals de gener i febrer del 1946 a la Fàbrica Nova de Manresa, que va ser el primer conflicte laboral important del règim franquista a tot l’Estat, va significar un canvi de rumb en les relacions entre la classe obrera (que el règim anomenava productors) i les autoritats. Tanmateix, el canvi no va suposar la solució del problema, que era la fam de les famílies, produïda pel racionament d’aliments dels anys 40, que feia que s’haguessin de comprar a preus molt elevats en el mercat negre, anomenat estraperlo. En resum, les setmanades que sumaven homes, dones i criatures treballadores eren insuficients per pagar l’alimentació familiar. Aquest problema va provocar la vaga de 1946, que no es pot considerar sindical, sinó d’emergència social perquè els salaris no cobrien les primeres necessitats. Les autoritats franquistes van reaccionar intentant solucionar el problema, però les dades indiquen clarament que no se’n van sortir. Després de la vaga general a Manresa van dur a terme diverses accions, com canvis legislatius (Circular de Abastecimientos y Transportes de 27 de març de 1946), orientats a augmentar el poder de compra de les cartilles de racionament per mitjà d’uns cupons suplementaris, la creació dels economats sectorials i altres. Aquests canvis ja s’aplicaven a la Fàbrica Nova de Manresa al juny. En aquest ambient de pacificació social les empreses van continuar les seves inversions com Bertrand Serra que va construir un nou edifici fabril davant per davant de la Fàbrica Nova que el dictador Francisco Franco va inaugurar el 20 de maig de 1947, com a símbol del tancament del conflicte. Però no va ser així.
Segons els informes de les autoritats governatives, l’augment de la carestia de la vida i la insuficiència dels jornals, a més dels escassos productes de racionament i la poca quantitat disponible: 500 grams de mongetes, 400 d’arròs, 300 de sucre, 100 de mantega, cafè i sabó, un quart de litre d’oli, amb un pa de pèssima qualitat, segons dades del gener de 1948, van dur a les treballadores de les fàbriques Bertran Serra, Sederies Balcells i els Comtals, entre d’altres, a demanar millores del racionament oficial i dels economats, així com un augment de sou o un plus de vida per poder-los adquirir al mercat negre, on valien cinc vegades més que en el mercat oficial regulat per les autoritats. En no ser ateses aquestes demandes per les jerarquies sindicals, les obreres del segon torn de la Fàbrica Nova es van declarar en vaga el dia 13 de febrer de 1948 i tot seguit s’hi van sumar les del torn de nit. Les treballadores de la resta de fàbriques de teixits i filats de Manresa s’hi van afegir la matinada del 14. Va durar fins al 23. El greu conflicte laboral portat a terme pels obrers del ram tèxtil cotoner de Manresa va trasbalsar unes 20 empreses i 6.000 productors d’ambdós sexes. La població afectada comentava en veu baixa que la vaga havia estat una prova per veure com responia la massa obrera, existint el convenciment entre les diverses autoritats que es tornaran a reproduir conflictes, com el de referència, que seran de major gravetat, si no són extirpades d’arrel les causes.
Els governants franquistes opinaven que la major part de l’opinió pública creia que el 80% dels obrers són contraris a les vagues, però verificaven que eren secundades, perquè la gent passava fam i s’adonaven perfectament de les causes: la insuficiència del racionament oficial i la desproporció entre els jornals i el cost de la vida.
