Opinió | LA SIMONETA
Inseminació artificial a casa
Quan es pugui fer esperma masculí de laboratori, potser els homes s’extingiran com els dinosaures. Bé que eren fortes i valentes aquestes bèsties!
I nosaltres no necessitem cap asteroide! Amb els canvis climàtics que ja tenim a sobre, ara podem desaparèixer tant homes com dones.
Tanmateix, ells ho tenen pitjor. Ja vàrem comentar en un altre article que les parelles tendeixen a preferir filles. Ara cal afegir-hi que algunes dones ja es fan, la inseminació a casa. Algunes d’elles sense ni parella.
Què pot passar? Jo m’ho imagino però ni goso escriure-ho.
Hi ha moltes dones que, sense voler renunciar a la maternitat, tenen molt clar que no volen una parella masculina. Prefereixen prioritzar la seva llibertat personal i centrar-se en el seu creixement professional. Moltes d’elles hi arriben perquè són conscients del seu absolut rebuig als rols tradicionals i a les relacions desiguals.
Tot i que encara no hi ha estadístiques, les dones que volen quedar-se embarassades sense una parella masculina són una realitat cada vegada més present. Internet els ofereix molta informació i molts recursos.
Com qui es pren un cafè amb llet a mitja tarda, una dona, ara, pot dir: vaig a inseminar-me!
I com ho fan? Doncs sense la presència d‘un professional mèdic ―perquè són molt valentes i decidides―. Elles mateixes s’introdueixen el semen dins de l’aparell reproductiu.
Per què ho fan a casa? Clar i català: per reduir costos.
A Espanya, el preu mitjà d’una inseminació artificial sol situar-se entre uns 700 € i 1 100 € si s’utilitza el semen de la parella i entre 1000 € i 1 700 € si es recorre a donant.
Si es fa una inseminació casolana, es tingui parella masculina, femenina o cap, el kit és molt més econòmic. Cal comptar uns 20€ de mitjana per una xeringa amb cànula, guants, un envàs estèril i sèrum fisiològic. S’hi poden afegir complements ―com amb els cotxes―, i s’encareix una mica. Llavors es pot optar a un test d’ovulació, espèculs...
El més car és el semen masculí: si es compra a un banc i es realitza un enviament refrigerat, pot suposar entre 500 € i 900 € per mostra, segons el proveïdor.
Segons dades de la Human Fertilisation and Embryology Authority, el nombre de dones sense parella masculina que trien la reproducció assistida ha augmentat significativament. Dels 1.400 casos el 2012 a 4.800 el 2022 al Regne Unit. Són dades registrades en clíniques autoritzades.
La inseminació casolana, encara no està registrada oficialment i resulta invisible per a les estadístiques oficials.
L’èxit d’una inseminació casolana depèn ―com el peix―, de si és fresc o congelat. També d’encertar el moment del cicle ovulatori. I podria oscil·lar entre un 5 i un 15%, com les possibilitats naturals.
Adquirir semen en bancs regulats on aquest passa controls mèdics molt estrictes, permet escollir color d’ulls, cabells, alçada, nivell d’estudis, grup sanguini... però no sexe.
I és que un món de dones encara no és possible, però... de més verdes en maduren.
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- El bisbat considera que el rector ultra de Manresa dona mala fama a l’Església
- Així ha quedat el camí de la Santa Cova després de l’aiguat
- Descobreixen el sorprenent origen dels primats: no van sorgir en selves tropicals
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys