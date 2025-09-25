Opinió | a tort i a dret
"Manadas de menas"
La paraula castellana "manada" descriu un grup no gaire gran d’animals, que poden ser de ramaderia o salvatges. Entre els segons, la Real Academia proposa com exemple la "manada de lobos", que en català es por traduir per "llopada". Però els darrers anys la paraula "manada" s’associa també a les agressions sexuals en grup, a partir de la que es va produir l’any 2016 als Sanfermines de Pamplona, objecte d’una intensa polèmica quan un tribunal va qüestionar la versió de la víctima, tot i que el d’apel·lació va rectificar. Sabent doncs que "manada" té també aquest significat, i sabent que l’extrema dreta llança discursos que associen violència i agressions sexuals amb immigració, ja podem pensar quin efecte deuria produir la regidora de Vox a l’Ajuntament de Manresa, Inmaculada Cervilla, quan en un debat sobre un altre tema va deixar anar la frase "manadas de menas", és a dir, llopades de menors estrangers no acompanyats, que això significa "mena". S’estan deixant anar aquesta mena de llopades per la ciutat, segons la regidora, a qui no sembla importar-li el mal que causa a adolescents que en la seva majoria estan poc emparats i més aviat desorientats. L’alcalde Marc Aloy li va retirar la paraula; formalment, per no ajustar-se al tema del debat. I em jugaria un cigró (els pèsols els deixo pel mestre Puyal) que la regidora buscava exactament això: que li tanquessin el micro per haver-ne dit una de l’alçada d’un campanar. Es tracta d’una estratègia per destacar quan només tens un regidor de vint-i-cinc i poca cosa a aportar en les qüestions municipals. Donar a entendre que els censuren quan proclamen les veritats amagades pels apalancats del sistema és un discurs que avui practica l’extrema dreta però té potencial d’utilitat per a qualsevol populisme. I funciona en la mesura que l’atzagaiada toqui una música amb la que sintonitzi una part suficient de la població. En la qüestió de la immigració hi ha un brou que fa xup-xup i frases com la que adverteix contra les "manadas de menas" recullen l’escalfor de l’olla i al mateix temps contribueixen a elevar-ne la temperatura. Què s’ha de fer? Deixar que omplin els plens municipals i els debats parlamentaris d’animalades, opció que els donaria carta de naturalitat? O emmudir-los cada vegada que excedeixin els límits del seny, i donar-los l’ocasió de presentar-se com els apòstols perseguits de la veritat veritable? Mal si fas, mal si no fas. n
