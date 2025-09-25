Opinió | MIRALLS
Nou dilema al Berguedà
No sempre la lògica és la que s’imposa. Hi ha municipis que prefereixen tenir una central nuclear al seu municipi pels beneficis econòmics i socials que genera, que estar sotmesos a l’angoixa de tenir al costat de casa un equipament que pot esclatar i deixar sense vida tot allò que hi hagi a quilòmetres de distància. Així som els humans. Els dilemes no sempre es resolen per la via més racional. En altres casos, s’ha renunciat a ingressos econòmics importants perquè la instal·lació d’aerogeneradors comportava un impacte visual per al territori.
Ara, el dilema torna a ser al Berguedà, amb el projecte de la construcció d’una central hidroelèctrica reversible a la Baells. Tal com els promotors ho han explicat podria aportar beneficis directes i indirectes a la comarca del Berguedà i a l’estabilitat del sistema elèctric del país. Les empreses que empenyen han fet la suma de tot allò de positiu que comportarà la seva construcció i ho han deixat anar sense embuts perquè ja saben que els opositors explicaran tot el negatiu que no s’hagi dit. Les obres podrien començar d’aquí a tres anys si se superen tots els tràmits administratius. És el moment, doncs, de seduir a una comarca que no va sobrada de projectes importants a mitjà i llarg termini. El gran valor a preservar del Berguedà és el medi ambient, una natura, que fa caure la bava els que la coneixem i aquells forasters que la trepitgen per primera vegada. Els municipis directament beneficiats per la central són La Nou, Cercs i Vilada. Els prometen una pluja de milions en un moment que les centrals hidroelèctriques reversibles tenen un gran aval de tota mena d’organitzacions, inclosa l’Agència Internacional d’Energies Renovables.
Els ecologistes del Berguedà, en els darrers mesos s’han avançat a dir, que hi visualitzen un dany ecològic irreparable per al Llobregat, des de la presa fins a la desembocadura. És indispensable el cabal ecològic. També han remarcat els interessos econòmics que hi ha al darrere d’aquest projecte. I en això difícilment s’equivoquen. Els impulsors no són les germanetes de la Caritat, per molt que l’empresa austríaca Verbund es presenta amb un bon bagatge i el seu soci espanyol, Capital Energia, fa més de vint anys que treballa en energies que es consideren netes. Com la majoria d’empreses del sector, no passa per un bon moment, però el seu dirigent, José Martín Buezas, -gendre de Florentino Pérez- està fent malabars per refinançar deutes.
Si les dades econòmiques facilitades són fiables, els beneficis econòmics per als municipis directament afectats i pel Berguedà són evidents. Aquesta vegada, els promotors han entès que sense una bona comunicació i complicitat de persones i organitzacions del territori, el projecte no serà una realitat. Els arguments contraris hauran de ser sòlids perquè els ajuntaments renunciïn a la pluja de diners que els prometen. La Generalitat, a través de la seva empresa pública L’Energètica, també té interès que la iniciativa tiri endavant i Catalunya avanci en el compliment dels compromisos de producció d’energia neta. La paraula consens circula entre els promotors. I això és bo.
L’apagada general de final del mes d’abril juga a favor del nou projecte. Des d’aleshores s’ha alimentat l’argument que la producció eòlica i solar no és prou estable. Diuen que les hidroelèctriques reversibles ajuden a aquesta desitjada estabilitat. No sé si és cert o no. Com tantes altres coses relacionades amb l’energia que mai són prou clares.
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- El bisbat considera que el rector ultra de Manresa dona mala fama a l’Església
- Així ha quedat el camí de la Santa Cova després de l’aiguat
- Descobreixen el sorprenent origen dels primats: no van sorgir en selves tropicals
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys