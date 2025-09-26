Opinió | JA ERA HORA
Castells i circ, bon tàndem
Els Tirallongues de Manresa actuaran demà dissabte al Park Güell i ho faran com a un dels protagonistes de l’espectacle ‘Immaterial’, creat per la companyia barcelonina Cia Voël i que està inclòs dins de la programació de les festes de la Mercè. La proposta, que pretén representar els béns catalans declarats Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, posarà el focus també en la pedra seca, el toc de campanes, les falles del Pirineu i la Patum de Berga. Centrant-nos en els manresans, és evident que quan parlem dels castellers, sovint ho relacionem amb la cultura popular i la tradició del nostre país, però difícilment ho vinculem amb el món de l’art i menys, amb el circ.
Així doncs, és curiós com la colla s’ha unit amb la Cia Voël novament -ja ho va fer el 2022 amb ‘El Pou de la Gallina’, que va ser l’actuació encarregada d’inaugurar la Fira Mediterrània d’aquell any- amb una fusió de castells, acrobàcies aèries i equilibris. Si les torres humanes ja captiven i impressionen el públic a les places d’arreu, la combinació entre els castells, la resta de béns participants i el circ, pot donar com a resultat una proposta fascinant que basteixi ponts entre allò que ens representa com a catalans i l’àmbit purament artístic. Es tracta, doncs, d’una bona oportunitat per crear, experimentar, intercanviar coneixements i brindar als assistents l’opció d’endinsar-se en una creació d’allò més diferent i atractiva.
Dit això, hi ha un element que penso és important de destacar, el fet que els Tirallongues hagin estat els escollits per representar la resta de colles, que n’hi ha força i de molt bones, en aquest espectacle que, repeteixo, es farà a l’històric Park Güell en el marc de la celebració barcelonina per excel·lència. La feina feta fa dos anys i la connexió establerta entre els castellers manresans i els membres de la companyia han donat peu a aquesta nova col·laboració entre dos coneguts ben avinguts.
Amb tot, la cirereta del pastís arribarà el pròxim 12 d’octubre, quan ‘Immaterial’ aterrarà a Manresa per cloure la 28a edició de la Fira Mediterrània, tancant el cercle amb l’edició de 2022, quan precisament van donar el tret de sortida. A casa, els Tirallongues podran lluir-se amb l’escalf del seu públic més estimat després de mostrar l’orgull manresà a la capital catalana.
