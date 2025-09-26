Opinió | DES DEL MEU COSTAT DEL PRISMA
Enquesta
La premsa i psudopremsa de Madrid normalment a les enquestes, si són reals, els hi fan dir coses que no diuen, amb l’únic objectiu d’influir en l’opinió pública. Aquest no és el cas de l’enquesta d’Ipsos per La Vanguardia del passat diumenge. Carles Castro, col·laborador habitual amb el diari és un prestigiós demoscòpic que fa la seva hipòtesi dins del marge d’error de la mateixa enquesta, possiblement agafa la hipòtesi de treball que és més probable tenint en compte les dades.
El primer titular "el PSC guanyaria a la baixa, però l’avenç ultra faria ingovernable Catalunya". Aquest titular correspon a una hipòtesi probable, potser és la més probable amb les dades, però n’hi ha un altra possible "l’única majoria possible és un "govern d’esquerres" atesa l’enquesta perquè aquesta hipòtesi sigui possible el PSC hauria de baixar una mica menys, fet que mirant altres dades de l’enquesta seria perfectament possible. És més el mateix Castro deixa entreveure la possibilitat que el PSC baixi menys en els comentaris en altres preguntes com ara qui és el partit més capaç de gestionar a Catalunya diferents àmbits concrets com l’habitatge, la seguretat, el creixement econòmic o les desigualtats socials. Fins i tot el PSC és considerat com el partit més preparat per combatre la corrupció.
El resultat d’Aliança Catalana que com a novetat en el mapa electoral és d’interès d’analitzar. La dreta autoritària de parla catalana, creix moltíssim a costa principalment de Junts. Es reparteix els patis amb la de parla castellana, l’una és molt majoritària a Girona, Lleida i la part central de Barcelona i l’altre ho és a les àrees metropolitanes de Tarragona i Barcelona i empaten a Barcelona ciutat. Aquesta última dada està certificada en una altra enquesta apareguda al diari El Periódico, dimecres d’aquesta setmana. Diguem-ne que amb aquestes dades, on AC guanya a Lleida i Girona, un altre titular diferent podria ser que "AC és la primera força independentista".
Segons Carles Castro està en tercera posició, i les tres forces molt igualades. Ben podria ser una altra hipòtesi, no sé en quin grau de probabilitat, que la igualtat continués però amb AC en primera posició. Per desgràcia a Barcelona ciutat el vot autoritari té molt camp per córrer i, si és així aquesta hipòtesi actual, es pot veure molt ben superada en la realitat.
Pel que fa a la resta, tot sembla molt normal. El creixement de Vox fa que el PP pateixi una petita davallada, però amb la suma dels dos guanyen un 2%. Aquesta hipòtesi és probable, però sembla més realista pensar que el creixement de Vox faria baixar més al PP i la suma global no té perquè créixer de les passades eleccions. Els Comuns hi deixen un punt, fet molt més que possible ateses les batalles internes dins aquest món. Esquerra després de la tranquil·lització del partit guanya un punt sencer. Tenint present que està força baix és un creixement més que probable fins i tot una mica curt. Per últim, la Cup està inalterable en el quatre i poc. Dècima amunt, dècima avall.
