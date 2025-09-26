Opinió | TEMPUS FUGIT
Només són nervis
Fins fa ben poc, el món s’ha entès, s’ha viscut i s’ha explicat des de la perspectiva dels homes -de l’home blanc i heterosexual, per ser més precisos- i ja va tocant donar-li la volta a aquest paradigma que, per altra banda, s’ha demostrat que grinyola per a tot arreu. Més de la meitat de la població mundial la formem les dones i, és necessari adoptar la mirada que el món demanda, i és necessari fer-ho ja; sense pal·liatius.
Un dels oasis on el món es concep i es debat al 100% des del punt de vista de la dona és al programa ‘Les dones i els dies’ que s’emet cada dia, a les 9 del vespre, a Catalunya Ràdio. El projecte que lidera la Montse Virgili va arrencar com un espai setmanal a la ràdio pública, l’any 2019, i la temporada passada ja va fer el salt amb un espai diari d’una hora que, deixeu-me dir-ho, és un dels millors regals que ens ha fet l’ecosistema de mitjans en molts anys. Ho necessitàvem com l’aire que respirem.
Aquest dilluns, el programa va posar damunt la taula un tema que, per a mi, és l’exponent de les conseqüències d’aquesta visió històrica del món des de la perspectiva masculina: el consum d’ansiolítics entre les dones, molt per damunt dels nostres coetanis masculins. Aquesta afirmació, tant contundent com escandalosa, em va portar la imatge d’aquella frase tan sentida entre àvies, tietes i mares a les converses de carrer: ‘Això són nervis’.
Durant anys, davant símptomes d’ansietat o dolor difús en dones, la resposta -social, cultural i sanitària- aquesta assentant una trivialització del malestar de les dones sense abordar-ne el seu origen i donant per fet que sempre ens hem de trobar malament per una cosa o altra.
Jo tinc el record de dones ja adultes, amb càrregues i situacions familiars i personals complicades que s’havien de menjar elles soletes allò que la vida els posava al davant; el que em preocupa moltíssim, donada l’evolució que entenc que hem experimentat durant les darreres dècades, és constatar que, amb 18 anyets, les noies ja prenen un 30% més d’antidepressius que els nois de la seva edat. Amb tot el coneixement nou adquirit, els programes i protocols, la xarxa que s’ha construït, el canvi de xip que hem fet les dones en tots els àmbits de la vida ... De veritat les nostres filles han de passar per aquí, encara?
Som a l’era de la medicalització del malestar. A Catalunya, les receptes d’ansiolítics superen el mig milió al mes, amb dues de cada tres receptes en dones. Metgesses i metges d’atenció primària associen aquesta escalada a la falta de temps a consulta i al dèficit d’alternatives psicològiques accessibles.
Encara som les que estem més exposades a l’estrès social, assumint càrregues i situacions de precarietat i tota mena de violències; som les víctimes principals d’un biaix clínic que encara mira la salut amb ulls d’home. "Això són nervis" no és una anècdota, és la punta d’un sistema que, sense perspectiva de gènere i recursos suficients, converteix el patiment de les dones en receptes.
