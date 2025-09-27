Opinió | EL CROQUIS
Catalunya Nord, Gaza i exploració de l’espai
Ben sovint, allò que es publica durant el mes d’agost no té gaire ressò i passa desapercebut. Ha estat el cas, també aquest any, d’una enquesta de l’IFOP (Institut Francès d’Opinió Pública) que expressa de manera ben clara allò que pensen els ciutadans de la Catalunya del Nord sobre alguns temes especialment destacats. Per exemple, un 67% dels catalans de nord estan d’acord amb el fet que, si així ho vol la majoria dels ciutadans d’un territori concret, s’haurien de poder instaurar administracions autonòmiques, un fet que seria tota una novetat en el marc estatal francès, que sempre ha estat notablement centralitzat. A més, l’enquesta esmentada recollia també l’opinió positiva de la majoria de la població de la Catalunya del Nord, sobre la conveniència que el català sigui ensenyat i promogut a totes les escoles de la seva àrea. Evidentment, aquests objectius dels catalans de nord han de poder comptar amb la col·laboració i el suport decidit per part de les institucions culturals del sud dels Pirineus. I així, globalment, anar avançant per desdibuixar fronteres i consolidar la llengua i la cultura catalana en tot el seu àmbit.
Des de fa mesos que els noms de Gaza, Palestina, Hamàs, etc. apareixen contínuament en els mitjans de comunicació. No és gens fàcil de seguir un tema tan complex sense dedicar-hi una atenció ben especial. I menys encara quan els principals líders polítics mundials han opinat sovint de manera ben contradictòria sobre la situació real del conflicte i les sortides i solucions que podria tenir. Però allò que és ben clar és el nombre impressionant de víctimes que hi segueixen havent, les destruccions que s’hi han arribat a portar a terme i la manca de perspectives de solució de cara a un futur pròxim. O sigui que de moment tot continuarà igual fins que, segons repeteix Donald Trump, la franja de Gaza, ara ja gairebé del tot destruïda i amb la gran majoria dels seus habitants expulsats, sigui arrasada del tot i arribi a convertir-se en una nova Rivière, que ell i els seus amics hi construiran per acollir-hi exclusivament un turisme de luxe.
Com és habitual, fent un canvi absolut respecte de la matèria tractada en els dos primers paràgrafs, val la pena de destacar una notícia insòlita que s’ha difós aquests dies: s’està preparant una nova expedició científica a la Lluna, després de més de cinquanta anys de la darrera vegada que astronautes procedents del planeta Terra hi van accedir. De moment sembla que es tractarà d’un viatge entorn de la Lluna sense aterrar-hi, que probablement tindrà lloc entre febrer i abril de 2026 i que servirà per posar a prova el coet, el sistema de llançament i la nau que s’utilitzaran. I sembla que si tot va bé, el llançament per fer un allunatge efectiu tindria lloc l’any 2027. De fet, l’exploració de l’espai ha estat interrompuda des de fa força anys i ara sembla que es pot tornar a reiniciar. Hi ha diverses raons per fer-ho, com anar preparant el viatge al planeta Mart, que sembla més atractiu que la Lluna. I cal comptar igualment amb la competència entre els Estats Units i la Xina, que ja ha anunciat que vol participar també en la cursa de l’espai.
