Opinió | TRIBUNA
Combatre els dimonis
En un mateix dia que l’ONU certifica el genocidi contra els palestins, he llegit dues notícies més que m’han commogut. Una de local en la qual el periodista Francesc Galindo, enceta tot d’informacions sobre el capellà de l’Institut del Verb Encarnat a Manresa que alerta que el dimoni guanya terreny a casa nostra perquè el deixem campar al correfoc de Manresa, perquè informen de la diversitat de gènere a les escoles, perquè el comunisme es viu i ens mataria com el 1936. El capellà declara la guerra mediàtica contra el dimoni.
La segona explica l’acte organitzat per VOX i Patriotes per Europa que va estar marcat per missatges extremistes, lloant les «caceres d’immigrants, i tot plegat farcit de la mateixa retòrica religiosa cridant a lluitar amb Déu i Jesucrist contra «l’obscur» que és el socialisme, defensant el retorn a les esglésies. L’acte de Madrid va ser una gran demostració del poder de les xarxes ultres en plena puixança, que clamen no solament per fer fora tots els immigrants o acabar amb el socialisme, sinó cridant perquè s’actuï contra el que ells consideren -textualment- representants del maligne a la terra.
Pocs dies després, en el funeral d’estat de Charlie Kirk, Trump qualifica el predicador ultradretà de màrtir i proclamà que el cristianisme és la guia de la seva activitat.
Posant totes les notícies en context no puc deixar de sentir una gran preocupació tenyida de tristesa i també de sentit de responsabilitat com a creient.
Fa poc, rememorant la repressió franquista, vaig comentar públicament que fa 50 anys, el testimoni d’uns capellans obrers en una església que sortia del Concili Vaticà II, compromesa amb els pobres i amb la transformació social, va donar sentit a la meva existència. Avui encara, després que el temps m’hagi permès nodrir-me del coneixement que em fa més lliure, puc mantenir la creença en un Jesús que va viure per mostrar-nos el perfil d’una humanitat nova, fonamentalment solidària amb els empobrits i marginats, emparada per un Déu proper -pare, mare- que deia que els justos no eren necessàriament els que es consideren més pietosos -»misericòrdia vull, no sacrificis» (Os, 6,6; Mt 9,13; Mat 12,7)- sinó els que donen menjar als afamats, beure als assedegats, acullen els forasters, vesteixen els despullats, visiten els empresonats (Mt 25, 31-46).
La qüestió és, però, que aquesta església confirmada en el Concili, ha anat fixant els fonaments de la fe en Jesucrist en aquest món canviant i convuls des dels pares de l’església -com Sant Agustí que va comentar 257 vegades el passatge citat de Mateu 25- o les encícliques que formen la Doctrina Social de l’Església. Uns fonaments totalment contraris a tanta xenofòbia i a ordenar assassinats a cop de creu.
Malgrat tot, aquesta església oficial no ha estat capaç ni d’erradicar els testimonis i conductes reprovables que contradiuen totalment el seu missatge, ni de desautoritzar els «pastors» extremistes com els del Verb o els que fan costat a VOX i beneeixen Trump.
Quan més necessitem els valors d’un Déu Amor, ens el deixem prendre per un de venjatiu que posa cua i banyes als que cerquen una societat més justa i solidària. Però encara persistirem en nedar contra corrent, com ho va fer el que va acabar a la creu. n
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- Un multireincident perillós de Manresa és expulsat de l'Estat després d'una condemna
- L’Ajuntament de Manresa va pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar
- Cinc santuaris del pa: les fleques de la Catalunya central per als panarres
- Detinguts quatre controladors d'accés d'una discoteca de Sant Fruitós usar armes il·legals en un enfrontament
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els Mossos desarticulen una banda criminal que desmuntava a Sant Vicenç de Castellet motos robades
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?