Falsterbo
Amb el nom d’aquesta població del sud de Suècia d’on provenia una amiga de Joan Boix, germà de Xesco Boix, referent indiscutible de la música per a infants, identifiquem un dels grups amb una trajectòria més llarga, coherent i fecunda de la música en català. Eduard Estivill i Joan Boix, que havien realitzat sengles estades d’estudis als Estats Units i s’havien amarat de l’esperit del folk, van emprendre junts un camí artístic l’any 1967 que prenia precisament el folk com a punt de partença. Aviat s’hi va afegir Amadeu Bernadet i van ser coneguts com a Falsterbo 3. El servei militar de Bernadet i una malaltia de Boix van comportar canvis en la composició del grup, singularment amb la incorporació de Montse Domènech i en diferents etapes d’Isidor Marí i Jordi Marquilles. Són molts els moments de gran projecció de Falsterbo, amb cançons mítiques, com Paf, el drac màgic, L’estranya joguina, Qual el sol es pon o el disc Cor de crom, una veritable obra mestra. La travessia iniciada l’any 1967 es va tancar amb un memorable concert de comiat l’any 2023 al Palau de la Música Catalana, on, acompanyats d’una formació instrumental amb Toni Xuclà, Magalí Datzira, Àlex Badia, Gloria Maurel i Guillem Callejón, van comptar amb un quartet de veus femenines i artistes convidats com Beth, Judit Neddermann, Alidé Sans, Pep Sala, Isidor Marí... Un viatge a través de la cançó popular arrelada al país i en diàleg amb altres tradicions que Miquel-Lluís Muntané reflecteix al seu llibre –interessantíssim!- Mig segle vora el drac. Una història del grup Falsterbo. Escriptor que toca amb mà precisa gèneres tan diferents com la poesia, la narrativa, l’assaig o el teatre, Muntané ens ofereix en aquesta obra l’oportunitat de resseguir i reviure els episodis més rellevants d’aquests més de cinquanta anys de Falsterbo. I ho fa ajudant-nos a desxifrar les claus que ens permeten valorar millor l’aportació magnífica que el grup liderat per Eduard Estivill ha fet a la nostra música, des d’uns inicis coincidents amb Els Setze Jutges i la Nova Cançó, moviments més propers a la cançó francesa, la col·laboració amb l’anomenat Grup de Folk, l’emergència de fenòmens com el del rock, la música electrònica o les noves veus. Muntané ens hi parla dels vincles de Falsterbo amb les discogràfiques del moment o de la seva participació en el multitudinari recital al parc de la Ciutadella del 23 de maig de 1968, de la creació de Zeleste, de la Cova del Drac, del Festival de Música Tradicional i Popular i el Centre Artesà Tradicionàrius... A les pàgines finals del volum, a més de l’extensa discografia en solitari i la que va quedar inserida dins del Grup de Folk, fa un encertat apunt sintètic sobre la contribució a Falsterbo dels seus principals protagonistes: «la passió de Joan Boix, la personalitat d’Eduard Estivill, el compromís d’Amadeu Bernadet, la sensibilitat de Montse Domènech, la saviesa d’Isidor Marí i la polivalència de Jordi Marquillas.» n
