Opinió | VEIENT-LES PASSAR
La Maria i els futurs periodistes
Surto de casa dimarts a la tarda i el primer que veig tot just trepitjar la vorera és una noia, micròfon en mà, fent tota la sensació d’anar a la recerca d’algun vianant per entrevistar. Instintivament, la vista se me’n va anar al cub del micròfon. Aquella R i aquell 7 tan identificables amb la capçalera d’aquest diari no deixaven lloc a dubtes: era una noia de Regió7 -una noia molt jove que no em sonava d’haver-la vist mai- que havia sortit al carrer a demanar l’opinió de la gent, qui sap per a quin reportatge. Tot plegat una temptació massa gran per passar de llarg sense demanar-li. En poca estona vaig sortir de dubtes de tot. La Maria, que és d’Artés i estudia comunicació a la Universitat de Vic, fa pràctiques a Regió7 i aquella tarda havia sortit a fer un petit reportatge per a l’Instagram del diari al voltant del llibre sobre “El parlar de Manresa” que es presentarà el dia 30 al Museu del Barroc. El llibre, escrit pel Jaume Puig i amb il·lustracions del Jaume Gubianas, tracta del vocabulari propi d’aquesta ciutat i la Maria buscava gent per posar a prova el seu coneixement sobre el nostre lèxic. Explicat tot això em va convidar a participar-hi, i ho hauria fet molt de gust, però vaig pensar que no era la persona més idònia i li vaig comentar els motius: per una banda, perquè soc un col·laborador d’aquest diari i per l’altra per la meva amistat amb el Jaume Puig. Tenint en compte una cosa i l’altra molts haurien pensat que la meva intervenció tenia trampa. Així que vaig deixar la Maria fent la seva feina, però vaig caminar un bon tros pensant en ella.
Em va alegrar trobar-me amb la Maria, sí. Em va alegrar perquè per un moment em vaig posar al seu lloc i vaig pensar que, a la seva edat, sortir sola al carrer i abordar amb el micròfon a uns vianants desconeguts no ha de ser fàcil. De fet, no ho seria ni a la meva, i per això vaig donar molt valor al que estava fent. Llavors em van venir també al cap la Núria i l’Ariadna, dues noies com ella, que també estan estudiant comunicació i amb les que vam estar parlant aquest estiu a la redacció d’El Pou de la Gallina per tal d’incorporar-les a l’equip de la revista. I també em va venir al cap -quantes coincidències!- el Joel, un noi de Sallent a qui vaig conèixer casualment fa pocs dies, que també estudia comunicació a Vic i que somnia ser periodista esportiu. Tots quatre, la Maria, la Núria, l’Ariadna i el Joel ronden la vintena i estan carregats d’il·lusions i de futur. Tenen a favor seu la sort de poder estudiar allò que els agrada i un món que segur que necessitarà les seves aportacions. Però per damunt de tot tenen una cosa que no s’aprèn als llibres i que és el seu tarannà receptiu i el seu esperit inquiet.
Cansat de veure cada cop més jovent anant pel carrer amb uns cascos immensos -encaputxats de vegades-, indiferents a la resta i aïllats del món, trobar-se amb joves oberts als altres com el Joel, la Núria, l’Ariadna o la Maria, és tan reconfortant... El periodisme els necessita i la societat també.
