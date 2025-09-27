Opinió | PEDRA SECA
La reversible sembla irreversible
Plovent en abundància i amb La Baells plena a vessar,
volen construir un altre pantà a sobre
Com a usuari és al revés: cal consumir energia de nit per tenir millors preus que els diürns. El truc per fer una central hidràulica reversible a l’Alt Berguedà és consumir corrent (eòlica i solar) diürna per bombar aigua amunt cap a una gran bassa a La Nou. A la nit la deixaran caure per turbinar-la i generar-ne a un millor preu. D’aquesta forma es generaria negoci per a les empreses promotores i llum equivalent al consum de 475.000 llars. La fórmula es presenta amb totes les etiquetes de l’època: renovable, ecològica i respectuosa amb l’entorn. El sempre actiu Grup de Defensa de la Natura ho veu al revés i demana una consulta popular vinculant. Cap sorpresa en aquest flanc llevat que semblen anar amb sordina.
Les presentacions d’aquesta setmana al “territori” han exposat, a criteri dels proposants, les bondats de construir un circuit hidroelèctric tancat. Se’n van erigint i són tendència a altres zones, compten amb el suport dels empresaris berguedans i amb una certa indefinició de la classe política de cara a l’opinió pública. Es posen més o menys de perfil en funció del color del seu partit, sobretot si l’obra hidràulica recau al seu terme municipal. Amb excepcions, aquesta és la situació. Hi ha por de ser estigmatitzats pels grups en contra de sempre com li va passar al batlle de Cercs. Les esbojarrades propostes presentades per l’antiga tèrmica eren indefensables. Caigut tot en l’oblit, la proposta d’ara té més cara i molts ulls.
Per la viabilitat possible el menú a taula és contundent: ingressos directes de 12 milions d’euros cap als ajuntaments implicats per les llicències d’obres, 600.000 euros més cada any en impostos per sempre més, un fons anual de 400.000 euros per projectes socials, centenars de llocs de treball durant les obres i una trentena de fixes amb una inversió de 400 milions d’euros. En un lloc a on hi ha un imant per atraure males noves en aquesta ocasió com a mínim semblaria haver-hi partit.
Tenen en contra dos obstacles i un repte. Els defensors de la natura estan disposats a fer soroll tot i que en aquesta ocasió semblen menys o menys seguits, com si es percebés que no tot és tan dolent com ells imaginem o denuncien. I la barrera següent és magnífica i té forma monstruosa: els papers burocràtics, la cita prèvia, l’estudi ambiental, les impugnacions i aquell funcionari que no para d’esmorzar.
Si passen totes aquestes pantalles per inaugurar al 2.033 els caldrà una revàlida: convèncer el govern de Catalunya per fer-hi una entrada societària. Si l’aigua del pantà acaba pujant i baixant del Pla de Clarà amb turbines tindrem una cursa per veure què s’acaba abans: aquesta gran bassa tecnològica, la Sagrada Família de Barcelona o l’estació de busos de Berga. Podria ser en aquest ordre.
