Opinió | Ment i cos
Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
El curs escolar ha començat. Ho ha fet amb dues novetats en la digitalització educativa: es prohibeixen els dispositius mòbils en l’educació obligatòria i tota mena de pantalles en l’educació infantil.
Per fi ha començat la desescalada digital en l’educació. Han calgut reiterats pèssims resultats en les proves de competències bàsiques. Han calgut molts estudis que demostren les seves devastadores conseqüències.
La introducció del material digital a les aules ha fet augmentar les hores que els nois i noies dediquen a les pantalles. Segons l’Agència de Salut Pública de Barcelona, parlaríem d’una mitjana de 5 hores dedicades al mòbil, 3 als ordinadors i tablets, 1 als videojocs i 2 a la TV.
Els estudis han demostrat que les pantalles generen addicció i ho fan de manera ràpida i intensa en els cervells en desenvolupament. A més, si aquest fenomen comença abans dels 6 anys apareixen un reguitzell de mals encara més preocupants: retard en l’adquisició del llenguatge i en el desenvolupament, dèficits en l’aprenentatge de l’escriptura, problemes de conducta i de concentració, aïllament social, fracàs escolar, sedentarisme, trastorns oculars, insomni i, fins i tot, conductes psicopàtiques. Els estudis de neuroimatge cerebral revelen, a més, danys com: la reducció de la densitat neuronal del còrtex, l’alteració en la comunicació neuronal i en la circulació de fluids cerebrals.
Davant les mesures, clarament insuficients, que es plantegen a les aules, què podem fer?
Limitar l’ús de les pantalles, seguint la recomanació de l’Associació Espanyola de Pediatria: pantalles zero fins als 6 anys i màxim 1 hora al dia dels 6 als 12 anys.
Dedicar temps als infants fomentant la lectura, la socialització directa i real amb els altres, el joc simbòlic i creatiu i el joc a l’aire lliure.
Retardar al màxim el regal del mòbil.
I el consell més important i més difícil de donar: que nosaltres, els pares, donem exemple!
I què fem amb els Chromebooks, actualment obligatoris pel correcte seguiment escolar a l’ESO? Mentre no forcin la seva fi, demanar als centres educatius, que els alumnes no els puguin treure del centre i que els deures i la presentació d’activitats pugui ser per escrit.
Certament, tots els agents educatius ho hem fet malament i estem aprenent per assaig i error. Sabem, però, que cap d’aquestes conseqüències són irreversibles si avancem decididament en la desescalada digital.
