El biogàs és economia circular
Les restes orgàniques del més variat origen com ara purins de granges de porcs o pollastres, junt amb el que fins ara en diem «residus» d’escorxadors, d’indústries agroalimentàries i també la fracció orgànica de les deixalles domèstiques, etc., quan s’ajunten ben barrejats i es fan passar per un «digestor anaeròbic» deixen de ser «residus» per ser la matèria primera de dos bons productes. L’un de líquid, el digestat, que amb poc tractament esdevé un magnífic adob orgànic. L’altre, gasós, el biogàs, que és metà en un 70% i la resta són gasos variats, a voltes molestos o indesitjables, però que es poden filtrar i depurar. Les dejeccions de granges són una causa greu de contaminació de sòls. Normalment, es deixen uns dies en basses i després s’escampen pels camps. Les restes de la indústria agroalimentària en gran part se soterren en abocadors. En ambdós casos alliberen metà d’una forma difusa per tot el territori. Recordem que l’efecte hivernacle del metà és 25 vegades superior al del CO2. Amb aquestes pràctiques actuals a més de provocar efecte hivernacle, es contaminen sòls i aqüífers per excés de nitrogen i es perd l’energia tèrmica biogènica que pot proporcionar el metà.
A la Fira de l’Energia i Construcció Sostenible de Vic acostuma a haver-hi un estand on promocionen digestors de jardí. Digerint restes orgàniques domèstiques fan prou biogàs per fer una truita en un fogonet de campanya. El biogàs és un bon combustible. Els pagesos del nord d’Europa, en un clima més fred i una cultura més puritana on tot s’aprofita, des de fa molts anys tenen digestors casolans d’aquest tipus i usen el gas per a calefacció o, fins i tot, per fer anar un petit tractor. A petites escales els gasos indesitjables es poden negligir, però els rendiments són molt baixos. Quan hem de tractar tones de «residus» agroalimentaris i dejeccions de milions de porcs i gallines, la gestió no pot ser artesanal, cal que sigui industrial i ben controlada. Resulta que com més variada és la barreja de «residus» el digestat és millor i la captació de metà superior. Això fa que siguin recomanables plantes relativament grans i ben situades a prop d’on es generen les dejeccions. Per anar bé, els purins han de ser recents. L’òptim fora recollir els purins cada dos o tres dies amb una petita flota de camionets (que podrien funcionar amb el propi biogàs). Quan la producció de biogàs és prou elevada la millor destinació és convertir-lo en biometà, netejar-lo de contaminants (upgrading) i injectar-lo a la xarxa general de gas.
En resum, al digerir tota aquesta varietat de porqueries orgàniques, fem tres coses bones. Primer, disminuïm l’efecte hivernacle del metà, segon, aprofitem l’energia tèrmica d’origen biogènic tot deixant de cremar gas fòssil (contribuint a la sobirania energètica del país) i tercer, del digestat n’obtenim millors fertilitzants orgànics perquè evitem l’ús dels químics. Molt abundants a Europa, les plantes de biogàs són la màxima expressió de l’economia circular desitjada. I cal afegir que no fan cap mena de pudors. La bona feina del Clúster de Bioenergia va aconseguir que s’aprovés l’Estratègia Catalana de Biogàs 2024-2030, que és una bona guia, i l’únic que ens falta ara són governs municipals prou valents per contrarestar les protestes sorolloses d’un grapat de happyflowers que si bé diuen que les volen, les volen lluny, molt lluny de casa.
