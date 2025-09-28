Opinió
La ciutat es vesteix de festa
La Mercè sempre arriba carregada de llum, de música i de gent. Molta. Massa. I a mi això m’agobia, perquè sóc sensible i les multituds m’ofeguen. Cada any faig la meva llista de concerts, correfocs i activitats que em prometo veure, i cada any m’acabo quedant a casa més del que m’havia promès.
M’emociona que Barcelona tingui una festa gran tan impressionant i diversa. Poques ciutats al món poden presumir d’una programació cultural i popular com la nostra festa major. Aquest any, a més, ens honra que el pregó vagi a càrrec d’Emma Vilarasau. M’encanta! És una dona, és feminista, activista i ha interpretat un dels personatges més memorables de la ficció catalana, Eulàlia Montsolís a ‘Nissaga de poder’. I aquí hi ha un detall curiós, perquè la veritable patrona de Barcelona és Santa Eulàlia, aquella nena martiritzada que la història va deixar enrere quan la ciutat catòlica va adoptar la Mercè com a patrona oficial. Diuen que, per això, sempre plou per la Mercè. Perquè Eulàlia plora.
El que sí que no em perdo mai, ja sigui de lluny, de prop o de costat, són els castellers. Perquè no hi ha una cosa més bonica i més emocionant a veure aixecar un castell humà a la plaça de Sant Jaume.
A la meva llista també tinc Rigoberta Bandini a la platja del Bogatell i algun concert que encara no sé si veuré o no. Però si alguna cosa té la Mercè és que et permet somiar milions de plans, encara que al final no en facis cap.
I sí, algunes estem molestes amb la nostra ciutat. Per l’excés de turisme, per la brutícia, per la gent que dorm al carrer o per la inseguretat que provoca l’especulació immobiliària. Però, durant uns dies, la ciutat s’il·lumina i com deia Joan Manuel Serrat: «van recollir les escombraries del meu carrer, ahir a les fosques i avui sembrada de bombetes», i ens oblidem de tot, encara que només sigui només una estona. Visqui la festa major de Barcelona i visqui Santa Eulàlia!
