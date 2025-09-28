Opinió | Aula d’economia i empresa FUB-UManresa
Hiperregulació i estancament
A Espanya s’ha consolidat una dinàmica de creixement descontrolat de l’activitat pública que actua com un fre sobre la inversió, la productivitat i, en última instància, sobre l’ocupació i els salaris. El diagnòstic té dues cares que es complementen. D’una banda, el Leviatan creix: la despesa pública absorbeix quasi la meitat del PIB, fet que exigeix una elevada pressió fiscal per sostenir-la i, malgrat això, conviu amb dèficits recurrents i deute creixent.
De l’altra, una hiperregulació persistent multiplica les obligacions de compliment, incrementa la incertesa jurídica i aixeca barreres d’entrada, especialment per a pimes i microempreses. El resultat és menys dinamisme empresarial, menys capacitat d’escalar projectes i una erosió lenta però sostinguda de la competitivitat.
Les dades parlen per si soles. Després de la Constitució del 1978, Espanya aprovava prop de 2.000 normes estatals anuals. Avui la xifra estatal no difereix gaire, però s’hi afegeixen unes 10.000 disposicions autonòmiques cada any, multiplicant per sis l’activitat reguladora total. En el cicle diari, això equival a 32 normes diàries, una cada 45 minuts. Difícilment una voracitat normativa d’aquesta magnitud és compatible amb processos rigorosos d’avaluació. Més aviat suggereix una càrrega creixent de compliment que recau sobre empreses i ciutadans, augmentant els costos fixos de qualsevol iniciativa.
La integració europea aporta beneficis innegables, però també afegeix capes de complexitat. La transposició del cabal comunitari, combinada amb la pulsió reguladora domèstica, genera superposicions i duplicitats. L’informe Draghi ho ha expressat amb claredat: mentre Europa sovint presumeix de millor regulació, els Estats Units atreuen les millors inversions i llocs de treball. El problema és el volum regulatori i la dispersió a què s’ha arribat, amb marcs autonòmics que fragmenten el mercat interior i encareixen l’operativa interregional.
La comparació territorial a Espanya és il·lustrativa. Entre 1995 i 2020, Catalunya hauria aprovat de mitjana 772 normes anuals, la que més, mentre que la Comunitat de Madrid se situaria al voltant de 391. És raonable pensar que una menor intensitat regulatòria, juntament amb altres factors, ha estat compatible amb una millor evolució relativa d’ocupació, salaris i consum a Madrid. En paral·lel, la proliferació normativa a Catalunya no ha contribuït a millorar els resultats econòmics; al contrari, més regles han significat més incertesa i més costos per a qui vol invertir o créixer.
L’excés de regulació estreny el marge per créixer i emprendre. Afecta primer les decisions d’entrada i, posteriorment, els nivells d’ocupació. La incidència tampoc és uniforme. Colpeja sobretot les empreses petites i joves, les baules més fràgils del teixit productiu, on els costos fixos de compliment pesen més. Un estudi recent del Banc d’Espanya indica que un augment del 10% de normes s’associa a una caiguda relativa del 0,5% en l’ocupació de les empreses amb menys de deu treballadors.
Sectorialment, la manufactura és l’àmbit més exposat. No és casual: la indústria combina inversions específiques i una creixent dependència d’actius intangibles —coneixement, programari, disseny, marques— la protecció i encaix jurídic dels quals són menys nítids. Quan les regles canvien sovint, la valoració i la defensa d’aquest capital immaterial es tornen costoses i incertes, i es posposen projectes que requereixen horitzons llargs.
El sector financer és un altre exemple paradigmàtic de sobrecàrrega reguladora. Després de la crisi del 2008 i amb la supervisió del BCE, un banc espanyol ha de satisfer requeriments de capital i informes davant múltiples organismes. Les entitats petites i ben gestionades suporten càrregues similars a les dels grans grups, amb el risc de restringir el crèdit i, per tant, l’activitat i la inversió. La prudència és necessària; el problema és la desproporcionalitat i l’efecte umbral que s’imposa sobre qui no disposa de suficient dimensió per diluir els costos regulatoris.
En conjunt, l’expansió del Leviatan —més despesa, més impostos, dèficits recurrents i deute a l’alça— ha vingut acompanyada d’una explosió normativa que actua com a impost implícit sobre el temps dels ciutadans i el capital empresarial. Cada capa addicional de regles agreuja el compliment present i redueix les oportunitats futures. La productivitat se’n ressent i es fa més difícil tancar el diferencial de renda amb les economies capdavanteres.
Cal regular menys i millor. Simplificar hauria de ser la primera tasca: revisar el cabal normatiu vigent, eliminar repeticions i contradiccions, i reunir les regles en codis clars, estables i fàcilment consultables. També cal respectar la proporcionalitat. No té sentit exigir el mateix a una microempresa que a una multinacional; les obligacions s’han d’ajustar a la mida, evitant convertir costos fixos en barreres d’entrada.
La subsidiarietat i la coordinació multinivell són igualment imprescindibles: cal reduir solapaments i assegurar coherència reguladora dins de la UE i entre les comunitats autònomes. A més, qualsevol nova norma hauria d’anar precedida d’una avaluació rigorosa de costos i alternatives, amb seguiment posterior i correccions quan calgui. La norma ha de recuperar el seu rol original: resoldre problemes i no pas crear-ne de nous. Cada paquet de normes aprovades hauria d’anar acompanyat d’un nombre similar de normes derogades. La hiperinflació normativa és tan dolenta com la monetària.
El repte és alhora polític i tècnic. Polític, perquè cal redefinir l’abast del Leviatan i limitar-lo. Tècnic, perquè cal millorar el disseny del marc regulador, reduint friccions i evitant l’hiperactivisme normatiu. La disjuntiva és clara: apostar per la simplificació normativa o perseverar en la complexitat i condemnar-nos a un estancament sostingut de la competitivitat, l’ocupació i els salaris.
