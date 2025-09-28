Opinió
L’últim article
Avui és l’últim diumenge que la meva mare anirà al quiosc del barri a comprar el diari Regió7 i espero que retalli aquesta pàgina i la guardi a la carpeta on té tots els meus escrits. L’interessa l’actualitat de la seva ciutat però, sobretot, l’interesso jo. La setmana passada vaig tenir el goig de compartir conversa amb el periodista i fotògraf Salvador Redó i el ninotaire Jaume Capdevila, Kap, a l’acte que va organitzar la demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes. Allà ho vaig dir, i ara ho ratifico, en aquesta vida és important tenir una mare per molts motius i, especialment, perquè no hi ha cap altra persona al món que s’alegri tant de totes les coses que fas. Ella custodia les meves notes de primària, els meus primers dibuixos i els meus escrits. Vam obrir debat sobre si els periodistes podem fer literatura i vam coincidir, sense dubtar-ho, que és obvi que sí. El nostre ofici és escriure. En tenim l’hàbit i som capaços de redactar trenta línies, tres-centes o un llibres sencer. El periodista Xavier Domènech, que era present a la sala, va dir que la meva contraportada setmanal era literatura -em va agradar sentir-ho.
Des de l’1 d’octubre de 2015 -una data que dos anys després prendria un altre significat- he estat columnista d’aquest diari. Ha estat un plaer immens i em sento molt afortunada d’haver pogut escriure en llibertat i haver intentat, a través de la paraula i les fotos extraordinàries de Xavier Serrano, fer la vida lenta i compartir-la. Moltes gràcies a tots els que ens heu llegit i al Marc Marcè per la confiança. En aquests deu anys han passat -m’han passat- moltíssimes coses que us he relatat envoltada de cel, d’arbres, de mar, d’estacions. El Sant Jordi del 2024 vam publicar el llibre «Escric el teu nom» (edicions de l’Albí) amb una tria de cinquanta relats. L’escriptor Jordi Estrada en va signar l’epíleg i deia: «l’autora ens ha confessat i encomanat la seva fascinació per les petites coses, que reivindica i descriu amb la delicadesa, la precisió i la generositat de qui sap copsar i proclamar l’alta bellesa dels detalls». Espero, humilment, haver deixat un bon pòsit. He escrit el que m’hauria agradat llegir i tanco aquesta etapa satisfeta i amb el cor obert. No us demaneu si continuaré escrivint. Ho faig sempre que camino.
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Adeu a la històrica perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Un gos cau per un barranc mentre feia una ruta amb el seu amo a Monistrol
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses catalanes
- Jordi González: 'Després d’aquesta malaltia que gairebé acaba amb mi si faig alguna cosa és perquè em surt del cor